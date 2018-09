Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten érkezik a Google térképszolgáltatásának új funkciója, amely a baráti találkozók, sörözések, vacsorák szervezését teszi jóval kényelmesebbé.","shortLead":"A héten érkezik a Google térképszolgáltatásának új funkciója, amely a baráti találkozók, sörözések, vacsorák...","id":"20180927_google_terkep_google_maps_group_planning_tervezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da949121-15c5-4505-83ea-74ab51eef207","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_google_terkep_google_maps_group_planning_tervezo","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:03","title":"Az utóbbi idők legjobb új funkciója kerül most a Google Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","shortLead":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","id":"20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1731500-8687-433e-b11a-5681abef4fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:44","title":"Lehalt az alagútban a 2-es metró, pótlóbuszok vitték az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felelős még nincs.","shortLead":"Felelős még nincs.","id":"20180926_Csodbe_ment_az_egri_focicsapat_megis_24_milliardbol_epul_stadion_a_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1fc960-8c1c-405c-a4cb-3155345030e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csodbe_ment_az_egri_focicsapat_megis_24_milliardbol_epul_stadion_a_varosban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:32","title":"Csődbe ment az egri focicsapat, mégis 2,4 milliárdból épül stadion a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás biztosítása érdekében a szomszédos országokhoz fordul.","shortLead":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás...","id":"20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79405408-5d09-43e9-baa7-867b433674e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Le kell állítani az atomerőműveit, komoly bajban van Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára.","shortLead":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek...","id":"20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64c362b-facc-440a-8583-846d9eedb2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:38","title":"Nem bírnak a vaddisznókkal a Balatonnál, ezért kilőnének párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_no_akinek_egy_iPhone_lett_a_sirkove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b351338-c8f4-44a5-8b56-8d2fd412430f","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_no_akinek_egy_iPhone_lett_a_sirkove","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:43","title":"A nő, akinek egy iPhone lett a sírköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]