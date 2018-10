Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is készítettek.","shortLead":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is...","id":"20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc49bf3-451c-4c2f-adf9-67bf5e0bfa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","timestamp":"2018. október. 01. 13:21","title":"Mercedes-AMG One néven támad a közel 900 millió forintos új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","shortLead":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","id":"20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b322ac-87e7-481b-8768-fdc2b93176dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Egyre több a komolytalan vevő és eladó a pesti ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. A legnagyobb hal az Instagram, de sok (tíz)ezernyi más weboldal és telefonos alkalmazás, játék is érintett. 