Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","shortLead":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","id":"20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843a7b3-0a24-4b24-97a1-195418413900","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","timestamp":"2018. október. 03. 20:17","title":"Basky most az ortodox egyháznak szólt be Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb, aztán jön a karácsony.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb...","id":"20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47607a4-e4ed-4def-9a02-826d8e338ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 03. 10:00","title":"Gyomorkeserűt, vodkát és pálinkát vedelnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbbed05-5802-4281-bbfc-a384c46f4183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest déli részére tervezett híd építésére hamarosan a közbeszerezést is kiírják.","shortLead":"A Budapest déli részére tervezett híd építésére hamarosan a közbeszerezést is kiírják.","id":"20181003_Uj_Dunahidra_adott_penzt_az_unio_harom_lesz_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbed05-5802-4281-bbfc-a384c46f4183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c25aa39-9b8e-4c09-b9ca-1a72fb331115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Uj_Dunahidra_adott_penzt_az_unio_harom_lesz_belole","timestamp":"2018. október. 03. 11:55","title":"Új Duna-hídra adott pénzt az unió, három lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb komoly feszültséget okozhat az orosz-amerikai kapcsolatokban az, hogy Kay Bailey Hutchison amerikai NATO-nagykövet azzal fenyegetőzött, az USA „leszedheti” azokat az orosz rakétákat, amelyeket Moszkva Washington értékelése szerint a fegyverzetkorlátozási egyezmények megsértésével telepített. Moszkva szerint nagyon veszélyes az amerikai retorika. ","shortLead":"Újabb komoly feszültséget okozhat az orosz-amerikai kapcsolatokban az, hogy Kay Bailey Hutchison amerikai...","id":"20181002_Az_USA_leszedne_a_szerzodesek_altal_tiltott_orosz_raketakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35c3896-ac7b-46aa-b82c-f1eb17998048","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Az_USA_leszedne_a_szerzodesek_altal_tiltott_orosz_raketakat","timestamp":"2018. október. 02. 23:26","title":"Az USA „leszedné” a szerződések által tiltott orosz rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes videojátékok futtatását. A Project Streamet a napokban kezdik el tesztelni az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes...","id":"20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67c8e34-fda7-4dc6-9fe9-8417ba31889b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","timestamp":"2018. október. 02. 20:03","title":"Nem kell méregdrága számítógép, a régi PC-ken is elfutnak az új játékok – csak legyen gyors internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec9d101-b087-4153-b86e-0854a7075d24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó sportos kompaktjának alaposan megvadították a külcsínjét. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó sportos kompaktjának alaposan megvadították a külcsínjét. ","id":"20181003_ujabb_gyomros_a_gtiknek_itt_a_meg_sportosabb_hyundai_i30_n_option_tuning_karbon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aec9d101-b087-4153-b86e-0854a7075d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d393d9f0-87d5-4b81-b89b-9a45d112d7f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_ujabb_gyomros_a_gtiknek_itt_a_meg_sportosabb_hyundai_i30_n_option_tuning_karbon","timestamp":"2018. október. 03. 13:21","title":"Újabb gyomros a GTI-knek: itt a még sportosabb Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]