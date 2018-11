Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy éve töretlenül emelkednek az ipari termelői árak, az árváltozás hátterében a bérek növekedése, az olajár-emelkedés és a forint gyengülése áll.","shortLead":"Egy éve töretlenül emelkednek az ipari termelői árak, az árváltozás hátterében a bérek növekedése, az olajár-emelkedés...","id":"20181031_Itt_a_beremeles_hatasa_nottek_a_termeloi_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39427fc-222c-4908-85cb-2e34c96febc1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Itt_a_beremeles_hatasa_nottek_a_termeloi_arak","timestamp":"2018. október. 31. 11:11","title":"Itt a béremelés hatása: nőttek a termelői árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a327d7-e6cf-4ec3-ab21-7632f4921251","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is Budapesten.","shortLead":"A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is...","id":"20181031_Frida_Kahlo_halottak_napi_oltar_Mexiko_Mexikoi_nagykovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a327d7-e6cf-4ec3-ab21-7632f4921251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362c8af9-2878-4e64-9cee-4f07e06b1b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Frida_Kahlo_halottak_napi_oltar_Mexiko_Mexikoi_nagykovetseg","timestamp":"2018. október. 31. 14:42","title":"Felállították Frida Kahlo halottak napi oltárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem társadalomtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi karán.","shortLead":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem...","id":"20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9322629-70aa-4f43-ad2d-6196d1b44567","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","timestamp":"2018. október. 31. 12:15","title":"Szigorú megszorításokat vezettek be az ELTE három karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f386b6e0-af2f-4d06-a022-7645bd005b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tengeri áradás miatt kiöntött sós víz zárlatot okozott az akkumulátorokban, amelyek tüzet okoztak. ","shortLead":"A tengeri áradás miatt kiöntött sós víz zárlatot okozott az akkumulátorokban, amelyek tüzet okoztak. ","id":"20181101_Tobb_szaz_Maserati_is_elegett_egy_hatalmas_kikotoi_tuzben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f386b6e0-af2f-4d06-a022-7645bd005b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2eda6c-8569-402e-a2fb-44250d9cce35","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_Tobb_szaz_Maserati_is_elegett_egy_hatalmas_kikotoi_tuzben__video","timestamp":"2018. november. 01. 10:32","title":"Több száz Maserati is elégett egy hatalmas kikötői tűzben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utóbbi három év legjobb negyedéves eredményét érte el a csoport.","shortLead":"Az utóbbi három év legjobb negyedéves eredményét érte el a csoport.","id":"20181031_mol_csoport_negyedeves_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b59f7d-4bb2-4e91-b500-08983529c410","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_mol_csoport_negyedeves_eredmeny","timestamp":"2018. október. 31. 06:54","title":"Nagyon jól szalad a Mol szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket, amelyeket főmunkaidőben kellett volna elvégezniük.","shortLead":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket...","id":"20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31870bb1-8bf1-4420-af28-2098db9b169e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","timestamp":"2018. október. 31. 09:28","title":"Több száz milliót síbolhattak el az igazságügyi orvosszakértők, az elnökük is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109826aa-4e60-495e-be68-50dfe1c01762","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy felnőtt ember keze.","shortLead":"Akkora, mint egy felnőtt ember keze.","id":"20181101_Tobb_mint_egykilos_smaragdot_talaltak_Zambiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109826aa-4e60-495e-be68-50dfe1c01762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d177d934-c2bb-4ae5-a408-0df0f4c9843d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Tobb_mint_egykilos_smaragdot_talaltak_Zambiaban","timestamp":"2018. november. 01. 14:40","title":"Több mint egykilós smaragdot találtak Zambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági ítéletet, amelyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa javára döntött.","shortLead":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági...","id":"20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a47529-9f09-48c3-90b9-b8c3fbcd4d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","timestamp":"2018. október. 31. 12:10","title":"143 milliós bírságot kapott az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]