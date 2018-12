Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","shortLead":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","id":"20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adf3395-9f83-4ec0-833a-28d575ad463b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","timestamp":"2018. december. 04. 16:46","title":"A kanadai külügyminiszter is üzent CEU-ügyben: Ez borzasztó veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","shortLead":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","id":"20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc40b9b6-8029-4d4a-b12f-5f8d5f39df6d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","timestamp":"2018. december. 03. 20:50","title":"Testkamerákat szerelhetnek a ferihegyi rakodómunkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok évente több mint hatmilliárd forintot költenek a karácsonyi édességre.","shortLead":"A magyarok évente több mint hatmilliárd forintot költenek a karácsonyi édességre.","id":"20181204_Hiaba_az_ujitasok_a_magyarok_kitartanak_kedvenc_szaloncukruk_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bdfb73-c412-464c-9504-cb428411b6da","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Hiaba_az_ujitasok_a_magyarok_kitartanak_kedvenc_szaloncukruk_mellett","timestamp":"2018. december. 04. 17:12","title":"Hiába az újítások, a magyarok kitartanak kedvenc szaloncukruk mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","shortLead":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","id":"20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725ed462-1d04-4acf-abc6-267ebd74940b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","timestamp":"2018. december. 04. 13:21","title":"Igen agresszív lett a megvadított BMW 8-as sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","shortLead":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","id":"20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1cb602-7f46-40e2-85d0-f41b47eb7575","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2018. december. 04. 13:50","title":"Kizárhatják a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","shortLead":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","id":"20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072b0f93-966d-4938-9358-88e7bae9ddda","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","timestamp":"2018. december. 03. 13:32","title":"Szombathelyen egyre nehezebb jó nagy levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit. Közösen keresnek kiutat abból a válságból, amely az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek megmozdulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások nyomán alakult ki.","shortLead":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és...","id":"20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668027ac-4dfa-44a3-b97e-300e4a0acd19","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","timestamp":"2018. december. 03. 05:41","title":"Macronék a sárgamellényesekkel egyeztetnének a benzinárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","shortLead":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","id":"20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0745984-8a98-494d-a70f-31a461a00205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","timestamp":"2018. december. 03. 13:48","title":"Milliárdok ütik a babakötvényesek markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]