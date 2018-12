Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban. Lakhatna egy kényelmes otthonban, esetleg belvárosi lakásban, ő azonban nem tágít innen. Magának választotta ezt az utat, mert úgy gondolja: neki itt van dolga.","shortLead":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban...","id":"20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b247ae2a-4013-48bc-94c0-6ba75d2d041c","keywords":null,"link":"/kkv/20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","timestamp":"2018. december. 25. 10:00","title":"A szegedi pap, aki a luxusotthon helyett a hajléktalanok közé vonult vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megbabonázó alkotás. ","shortLead":"Megbabonázó alkotás. ","id":"20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac517bea-7d74-45e0-874b-c6dbb6582875","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","timestamp":"2018. december. 23. 12:54","title":"drMáriás megfestette a rabszolgatörvényt aláíró Áder János mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legilletékesebbeket kérdeztük a karácsonyról: a gyerekeket.","shortLead":"A legilletékesebbeket kérdeztük a karácsonyról: a gyerekeket.","id":"20181224_A_csaladi_egyuttletet_az_ajandekot_es_a_vacsorat_megkerdeztuk_a_gyerekeket_mit_szeretnek_a_legjobban_a_karacsonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268a017-4d08-44bc-8123-731f05bf5f64","keywords":null,"link":"/elet/20181224_A_csaladi_egyuttletet_az_ajandekot_es_a_vacsorat_megkerdeztuk_a_gyerekeket_mit_szeretnek_a_legjobban_a_karacsonyban","timestamp":"2018. december. 24. 11:30","title":"Lehet, hogy a felnőttek teljesen félreértik ezt az egész karácsonyi ajándékozást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és az idő, hogy a rezsim kihívója is lesz a parlamenti egyharmad, illetve az utcán tüntetők. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és...","id":"20181223_Uj_ellenzek_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d4e96-d41c-4841-bbe2-0c6bdb708477","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Uj_ellenzek_szuletett","timestamp":"2018. december. 23. 17:30","title":"Új ellenzék született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz fölé nőtt a szombati szökőár indonéziai áldozatainak a száma, a hatóságok 429 halottról és 150 eltűntről tudnak. Közben vészes ivóvíz és gyógyszerhiány fenyeget a katasztrófa sújtotta térségben.","shortLead":"Négyszáz fölé nőtt a szombati szökőár indonéziai áldozatainak a száma, a hatóságok 429 halottról és 150 eltűntről...","id":"20181225_Negyszaz_folott_a_cunami_aldozatainak_a_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ce7e95-2002-447e-9727-7629a9f783b6","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Negyszaz_folott_a_cunami_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. december. 25. 10:40","title":"Négyszáz fölött a cunami áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől. Pedig van egy másik is, Arthur király udvarából – gyönyörű téli napfordulós, kereszténység előtti, de keresztény szimbolikába ágyazva. A Sir Gawain és a Zöld Lovag a középkorból szól hozzánk, de hőse modernebb figura, mint gondolnánk.","shortLead":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől...","id":"20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5777ccf-0844-40e0-bbdf-3fd01f3439f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","timestamp":"2018. december. 23. 20:00","title":"A karácsonyi lovag, akit a kudarc tett hőssé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76487-ebd4-429e-88e6-3a0257844926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A János-hegyen óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult.","shortLead":"A János-hegyen óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult.","id":"20181223_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da76487-ebd4-429e-88e6-3a0257844926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3d6b54-1bf5-4633-a4d8-e503500ec50d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_szombaton","timestamp":"2018. december. 23. 13:25","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","shortLead":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","id":"20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f515e-65fe-4f9a-bdec-7a8aea377ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","timestamp":"2018. december. 25. 11:46","title":"Megnyílt az első Mercedes-szalon gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]