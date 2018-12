Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is kezdődik nemsokára, több új vasútvonal is épül, egyes állomások pedig átalakulnak.","shortLead":"Több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is kezdődik nemsokára, több új vasútvonal is épül, egyes...","id":"20181227_vasutvonal_BMW_gyar_gyorsvasut_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52d254-202d-4de9-9b4f-fa75c72eb943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_vasutvonal_BMW_gyar_gyorsvasut_fejlesztes","timestamp":"2018. december. 27. 14:37","title":"Vasútvonal épül a BMW-gyárhoz, több pályaudvart is fejlesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f528ceb-ecca-4c33-bb69-f859e11f2987","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Stílusát egy időben nyersnek és durvának tartották, aztán új Boschként ünnepelték a képein az élet színházáról elevenen, szellemesen és szatirikusan mesélő flamand festőt, akinek életművét megatárlat mutatja be Bécsben.","shortLead":"Stílusát egy időben nyersnek és durvának tartották, aztán új Boschként ünnepelték a képein az élet színházáról...","id":"201843__id_pieter_bruegel__azelet_szinhaza__csaladi_muhely__keprejtvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f528ceb-ecca-4c33-bb69-f859e11f2987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63767560-0341-4831-a2cd-9940c6e8e684","keywords":null,"link":"/kultura/201843__id_pieter_bruegel__azelet_szinhaza__csaladi_muhely__keprejtvenyek","timestamp":"2018. december. 27. 10:30","title":"Ilyet egyszer láthat az életben, és már csak pár hétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így tiszteleg előtte a kormány.","shortLead":"Így tiszteleg előtte a kormány.","id":"20181228_Torocsik_Mari_szulohaza_allami_muzeum_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968fc1a6-7d19-44fe-bcf0-01461a633616","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Torocsik_Mari_szulohaza_allami_muzeum_lesz","timestamp":"2018. december. 28. 10:20","title":"Törőcsik Mari szülőháza állami múzeum lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","id":"20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3fe123-2507-4ef3-bde7-1d459143150c","keywords":null,"link":"/sport/20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","timestamp":"2018. december. 27. 17:32","title":"Szalah lelép, ha izraeli játékost szerződtet a Liverpool?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. ","shortLead":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. ","id":"20181227_9_milliard_ment_el_eddig_az_ejegyre_de_a_rendszer_sehol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8e2996-8993-4f79-a2fd-4895bebe421f","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_9_milliard_ment_el_eddig_az_ejegyre_de_a_rendszer_sehol","timestamp":"2018. december. 27. 10:31","title":"9 milliárd ment el eddig az e-jegyre, de a rendszer sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]