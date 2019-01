Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú a vád szerint azért halt meg, mert agyvérzést kapott a K- vitamin beadásának elmulasztása miatt, és azért, mert nem hívtak hozzá időben orvost. A hathetes kisfiú... 2019. január. 05. 09:50 Márki-Zay feleségét is meghallgatták az oltásellenes házaspár perében

Több ezer ember válaszolta azt, hogy soha az életben nem akar többet az ír fapados légitársasággal repülni. 2019. január. 06. 15:29 Megbukott az utasoknál a Ryanair Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem sikerült együttműködésre bírni a bosnyákokat, a horvátokat és a szerbeket. 2019. január. 06. 09:00 Kecskére a káposztát: miért nem működhet Bosznia?

Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott hatalmasat, s miután beütötte a fejét, elvesztette az eszméletét. ","shortLead":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem...","id":"201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf32efa-7aca-498f-9061-e0a0ebf53703","keywords":null,"link":"/vilag/201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","timestamp":"2019. január. 06. 09:00","title":"Kecskére a káposztát: miért nem működhet Bosznia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott hatalmasat, s miután beütötte a fejét, elvesztette az eszméletét. 2019. január. 06. 16:42 Sokkal jobban van a hatalmasat bukott orosz szánkós

Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta. 2019. január. 05. 21:30 Titokban tesztelt magyar éttermeket egy sztárséf

Az egyik eset Pécsett történt késő este, a másik Csepelen kora hajnalban. 2019. január. 07. 05:15 Két leégett fabódéban is holttestet találtak a tűzoltók az éjjel

Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz. 2019. január. 05. 12:32 Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajlkétalanságot kriminalizáló törvény ügyében

Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján 2019. január. 06. 09:17 Egy sima, egy szoros - elindult az NFL-rájátszás (videó)