[{"available":true,"c_guid":"3f58579f-9a33-47e3-a783-4d7fda0b0977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A feudális diktatúrát felháborítja, hogy egyesek \"engedetlenségre bujtják fel\" a szaúdi nőket.","shortLead":"A feudális diktatúrát felháborítja, hogy egyesek \"engedetlenségre bujtják fel\" a szaúdi nőket.","id":"20190113_A_kanadai_kulugyminiszter_fogadt_a_menekulo_szaudi_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f58579f-9a33-47e3-a783-4d7fda0b0977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ca75a1-5f33-4bce-ba0b-824b46b62fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_A_kanadai_kulugyminiszter_fogadt_a_menekulo_szaudi_lanyt","timestamp":"2019. január. 13. 13:09","title":"A kanadai külügyminiszter fogadta a menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b04d891-d9fb-4a11-9085-64d558f20846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sószóróval ütközött a busz, de zavartalanul ment tovább.","shortLead":"Sószóróval ütközött a busz, de zavartalanul ment tovább.","id":"20190113_Kitort_uveggel_is_tovabb_hajtott_a_budapesti_busz_az_utasok_levideoztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b04d891-d9fb-4a11-9085-64d558f20846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78796917-5ec7-4a38-9f90-ce6aa6ffba14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Kitort_uveggel_is_tovabb_hajtott_a_budapesti_busz_az_utasok_levideoztak","timestamp":"2019. január. 13. 09:39","title":"Kitört üveggel is tovább hajtott a budapesti busz, az utasok levideózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6356def2-8c00-44ab-bece-65a0a39dda19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetértenek a négy ponttal.","shortLead":"Egyetértenek a négy ponttal.","id":"20190112_A_rendorok_szakszervezete_is_tamogatja_a_sztrajkot_elokeszitok_koveteleseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6356def2-8c00-44ab-bece-65a0a39dda19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd323bd7-678a-4977-bf8d-199c168177b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_A_rendorok_szakszervezete_is_tamogatja_a_sztrajkot_elokeszitok_koveteleseit","timestamp":"2019. január. 12. 15:43","title":"A rendőrök szakszervezete is támogatja a sztrájkot előkészítők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5592d77-eff9-4b1c-aaf2-d396db3cc3c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legénység maga süllyesztette el, közel 80 éve a homokban rejtőzött.","shortLead":"A legénység maga süllyesztette el, közel 80 éve a homokban rejtőzött.","id":"20190112_Elso_vilaghaborus_nemet_hadihajo_roncsai_bukkantak_elo_a_francia_partoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5592d77-eff9-4b1c-aaf2-d396db3cc3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273c1427-6f4f-4172-bcb1-05955c1e2fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Elso_vilaghaborus_nemet_hadihajo_roncsai_bukkantak_elo_a_francia_partoknal","timestamp":"2019. január. 12. 12:53","title":"Első világháborús német tengeralattjáró roncsai bukkantak elő a francia partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","shortLead":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","id":"20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf398e7-9f88-42f6-9eb2-f4fba9de7c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","timestamp":"2019. január. 13. 11:52","title":"Lemondott a görög védelmi miniszter a macedón névvita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0f7e57-4cb0-44cb-b3bd-528a4e8afa32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten havazás, országszerte eső és élénk szél várható.","shortLead":"Keleten havazás, országszerte eső és élénk szél várható.","id":"20190112_Ho_eso_szel_ez_var_minket_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0f7e57-4cb0-44cb-b3bd-528a4e8afa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc165a-1b4d-485b-9964-50848fb9741d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Ho_eso_szel_ez_var_minket_szombaton","timestamp":"2019. január. 12. 09:46","title":"Hó, eső, szél, ez vár minket szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40504658-69cc-471c-bbbd-12062022f645","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre nehezebben tud lépést tartani a technológiai fejlődéssel az emberiség. Úgy tűnik, a következő forradalmat az odázza el, hogy elfogytak az igazán forradalmi ötleteink.","shortLead":"Egyre nehezebben tud lépést tartani a technológiai fejlődéssel az emberiség. Úgy tűnik, a következő forradalmat...","id":"201902__innovacio__ces_2019__mi_mit_tud__tultoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40504658-69cc-471c-bbbd-12062022f645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cd40d5-c3db-4335-9e7b-ba1c1fd37a92","keywords":null,"link":"/tudomany/201902__innovacio__ces_2019__mi_mit_tud__tultoltak","timestamp":"2019. január. 12. 20:00","title":"Ha már kifogyott az emberiség az ötletekből, akkor jönnek a gépek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól ezzel. Most videóban magyarázzák el, hogy a fejlesztés miért fontos.","shortLead":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól...","id":"20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa870df8-1b34-4c83-b3f2-1743d89c0ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","timestamp":"2019. január. 11. 17:55","title":"Videóban mutatják be, milyen jó lesz a Fertő tóra tervezett NER-közeli fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]