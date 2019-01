Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Először Babos Tímea nyert a női párosban, majd pedig Babos és Fucsovics Márton vegyes párosban az esélyesebbnek tartott kínai-ausztrál kettős ellen győztek, sikerült a 16 közé kerülés. ","shortLead":"Először Babos Tímea nyert a női párosban, majd pedig Babos és Fucsovics Márton vegyes párosban az esélyesebbnek tartott...","id":"20190119_AusOpen_Babos_es_Fucsovics_bejutottak_a_vegyes_paros_masodik_fordulojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632e312-9f1f-46b4-9ed4-01870211b8fc","keywords":null,"link":"/sport/20190119_AusOpen_Babos_es_Fucsovics_bejutottak_a_vegyes_paros_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. január. 19. 09:50","title":"AusOpen: Babos és Fucsovics bejutott a vegyes páros második fordulójába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac0314d-51a6-48f1-b49e-d2c439babcae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint százszor vetítették le a 16 éven aluliaknak nem ajánlott Aranyélet előzetesét akkor, amikor nem szabadott volna.","shortLead":"Több mint százszor vetítették le a 16 éven aluliaknak nem ajánlott Aranyélet előzetesét akkor, amikor nem szabadott...","id":"20190118_Majdnem_10_millio_forintra_buntette_a_Mediatanacs_a_TV2t","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac0314d-51a6-48f1-b49e-d2c439babcae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc06ed2-1b9a-45d9-8fd0-eb91337901d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Majdnem_10_millio_forintra_buntette_a_Mediatanacs_a_TV2t","timestamp":"2019. január. 18. 20:17","title":"Majdnem 10 millió forintra büntette a Médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előtte volt baltával hadonászás és mobiltelefonnal dobálás is.","shortLead":"Előtte volt baltával hadonászás és mobiltelefonnal dobálás is.","id":"20190118_Gazrobbanassa_fajult_a_csaladi_veszekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9615b21c-341c-4d08-b9bb-51f7aa891dd1","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Gazrobbanassa_fajult_a_csaladi_veszekedes","timestamp":"2019. január. 18. 14:03","title":"Gázrobbanássá fajult a családi veszekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett szombaton. Történt egy brutális sérülés is.","shortLead":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett...","id":"20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaca746-fb28-4ff8-ba49-d5afc8750524","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","timestamp":"2019. január. 20. 09:01","title":"Fejbe rúgták, majd elájult a kispadon a magyar focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha tudod azt, hogyan kell fizetésemelést kérni, akkor olyan készséggel rendelkezel, amely jó szolgálatot tesz majd neked szakmai pályafutásod során. Még egy kisebb éves emelés is jelentősen javíthatja pénzügyi helyzetünket, lehetővé téve, hogy gyorsabban törlesszük adósságainkat, többet takarítsunk meg vagy utazzunk 2019-ben. ","shortLead":"Ha tudod azt, hogyan kell fizetésemelést kérni, akkor olyan készséggel rendelkezel, amely jó szolgálatot tesz majd...","id":"20190118_Kezdd_az_uj_evet_eredmenyesen_Igy_kerj_fizetesemelest_11_lepesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ba64-7a43-48e9-a551-ed2c1ee43b6d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190118_Kezdd_az_uj_evet_eredmenyesen_Igy_kerj_fizetesemelest_11_lepesben","timestamp":"2019. január. 18. 15:00","title":"Kezdd az új évet eredményesen: Így kérj fizetésemelést 11 lépésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet a figyelmet most megjelent jelentésében. A fókuszban a világ autokratái, illetve az ő viszonyuk az emberi jogokhoz. Gyakran előkerül Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.","shortLead":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW...","id":"20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3c299-0c0c-48f1-b583-99307af4a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Lefestette a sötét valóságot a Human Rights Watch Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b771b99-6520-4b50-b360-2a11a38ba45e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összeállt a német–dán közös rendezésű kézilabda-világbajnokság középdöntőjének programja, amely szerint Csoknyai István és Vladan Matics csapata szombaton és vasárnap is játszik.","shortLead":"Összeállt a német–dán közös rendezésű kézilabda-világbajnokság középdöntőjének programja, amely szerint Csoknyai István...","id":"20190118_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_tunezia_norvegia_kozepdonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b771b99-6520-4b50-b360-2a11a38ba45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc37151c-f72f-4647-8e0b-77af1994ea82","keywords":null,"link":"/sport/20190118_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_tunezia_norvegia_kozepdonto","timestamp":"2019. január. 18. 15:14","title":"Kézilabda-vb: az olimpiai és az Afrika-bajnok vár a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f2512-5e20-482c-8ae0-c666d3389912","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őssejt-transzplantációval amerikai kutatóknak sikerült lelassítani a szklerózis multiplex betegség súlyosbodását a kór relapszáló-remittáló típusa esetében – adta hírül az Amerikai Orvostársaság folyóirata, a JAMA.","shortLead":"Őssejt-transzplantációval amerikai kutatóknak sikerült lelassítani a szklerózis multiplex betegség súlyosbodását a kór...","id":"20190119_szklerozis_multiplex_sulyosbodasanak_lelassitasa_dmt_hsct_rrms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f2512-5e20-482c-8ae0-c666d3389912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad59868-1c74-4c6b-b544-eb9374cc8cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_szklerozis_multiplex_sulyosbodasanak_lelassitasa_dmt_hsct_rrms","timestamp":"2019. január. 19. 12:03","title":"Sikerült lelassítani a szklerózis multiplex súlyosbodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]