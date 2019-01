Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor nagy hősére akár börtön is várhat hazájában.","shortLead":"Orbán Viktor nagy hősére akár börtön is várhat hazájában.","id":"20190124_Megis_birosag_ele_allithatjak_Salvinit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84b23e8-6bdd-49b4-bdd1-aa6b54dbed19","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Megis_birosag_ele_allithatjak_Salvinit","timestamp":"2019. január. 24. 21:33","title":"Mégis bíróság elé állíthatják Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244baa30-68f8-495d-88e7-d82b1343525f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy háromhengeres, kisméretű benzinmotort fognak gyártani, ami milliószámra kerül be a Peugeot-, Citroen-, DS-, Opel-modellekbe. ","shortLead":"Egy háromhengeres, kisméretű benzinmotort fognak gyártani, ami milliószámra kerül be a Peugeot-, Citroen-, DS...","id":"20190125_szentgotthard_opel_motogyar_psa_haromhengeres_12_pure_tech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244baa30-68f8-495d-88e7-d82b1343525f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb4b39-86a4-4166-b50a-4fe122b5e2c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_szentgotthard_opel_motogyar_psa_haromhengeres_12_pure_tech","timestamp":"2019. január. 25. 12:23","title":"Idén már gyártja a francia motorokat Szentgotthárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6c606-1b02-4bf5-9d03-2d47f3015768","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","timestamp":"2019. január. 25. 18:46","title":"Kisrepülő ütközött helikopterrel az olasz Alpokban, öt halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a7f68-aa89-441d-a9a2-84216941e782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megszemlélte a kiégett épületet, és azt is felvetette, hogy egészen új épületet emeljenek a református kollégiumnak. ","shortLead":"A miniszterelnök megszemlélte a kiégett épületet, és azt is felvetette, hogy egészen új épületet emeljenek a református...","id":"20190125_Video_Orban_szemelyesen_ment_el_a_kiegett_reformatus_kollegiumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=883a7f68-aa89-441d-a9a2-84216941e782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2c6439-9d37-4425-9782-f56f31784258","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Video_Orban_szemelyesen_ment_el_a_kiegett_reformatus_kollegiumba","timestamp":"2019. január. 25. 15:36","title":"Videó: Orbán személyesen ment el a kiégett református kollégiumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e914c767-fe64-4161-95f5-e2f86d475345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is az alapítvány bevételeinek növelésére fordítsa.","shortLead":"A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is...","id":"20190124_Beteg_gyerekeknek_adomanyozott_penzbol_utazott_kaliforniaba_a_pecsi_intezetvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e914c767-fe64-4161-95f5-e2f86d475345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d4d16-2ac9-4db4-beda-58402bc7c002","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Beteg_gyerekeknek_adomanyozott_penzbol_utazott_kaliforniaba_a_pecsi_intezetvezeto","timestamp":"2019. január. 24. 21:59","title":"Beteg gyerekeknek adományozott pénzből utazott Kaliforniába a pécsi intézetvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soonho Ahn neve talán keveseknek cseng ismerősen, pedig nagyon fontos feladata volt a Samsungnál: ő vezette az akkumulátorokat fejlesztő részleget. Most is ezt csinálja, csak épp a konkurenciánál.","shortLead":"Soonho Ahn neve talán keveseknek cseng ismerősen, pedig nagyon fontos feladata volt a Samsungnál: ő vezette...","id":"20190124_samsung_sdi_akkumulator_soonho_ahn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d5aff-1a47-44f5-ac58-d711910ad108","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_sdi_akkumulator_soonho_ahn","timestamp":"2019. január. 24. 17:03","title":"Otthagyta a Samsungot az egyik fontos vezető, az Apple azonnal lecsapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]