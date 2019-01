Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","shortLead":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","id":"20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058066c-b77b-4012-a142-9640c3d6b793","keywords":null,"link":"/sport/20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","timestamp":"2019. január. 29. 16:50","title":"Megszólalt Babos a feladott meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","id":"20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d07ec-ff81-4999-9390-ddc72aeb85aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","timestamp":"2019. január. 29. 18:04","title":"A milliárdos Széles Gábor és fideszes képviselők is kaptak állami pénzt a szállodájukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál: több dolgot ki kellett vágniuk az alkotásból, hogy ne kelljen visszafizetniük az elnyert támogatást.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és...","id":"20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab80fd15-96e3-4376-92c5-939a63657722","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","timestamp":"2019. január. 30. 10:50","title":"Kivágatta a kisvasutazást és a kereszthalált a modern Candide-ból az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Varju László megpróbálta megtekinteni az ügyészségi nyomozás iratait, de csak jövő hét szerdára kaptak időpontot. ","shortLead":"Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Varju László megpróbálta megtekinteni az ügyészségi nyomozás iratait, de csak jövő hét...","id":"20190129_Hadhazyek_megprobaltak_megnezni_a_roluk_szolo_ugyeszsegi_iratokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2618e9-61f7-4a4c-8c94-db9b99cf9840","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hadhazyek_megprobaltak_megnezni_a_roluk_szolo_ugyeszsegi_iratokat","timestamp":"2019. január. 29. 15:53","title":"Hadházyék megpróbálták megnézni a róluk szóló ügyészségi iratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte teljesen kifektetni a kilométeróra mutatóját.","shortLead":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte...","id":"20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005ab03-5244-4d67-a16d-740a29b7bbe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","timestamp":"2019. január. 30. 14:21","title":"Orosz erőfitogtatás: piacon az új Lada Vesta Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint ez az egész magánügy.\r

\r

","shortLead":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint...","id":"20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0719b00-9413-4516-9458-bc3b18158078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","timestamp":"2019. január. 30. 20:39","title":"Krisztina holland hercegnő vitát kavaró döntése: 2,3 milliárdért adta el Rubens-rajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ a sorban. ","shortLead":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ...","id":"20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b5f6ef-a835-4e91-a0ab-e0d3d9fb5073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 29. 11:21","title":"Mint egy mini-Megane: teljes pompájában itt a vadonatúj Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületben lévő 42 ember közül 39 embert vittek kórházba. ","shortLead":"Az épületben lévő 42 ember közül 39 embert vittek kórházba. ","id":"20190129_Nem_volt_sulyos_eset_az_angyalfoldi_irodahazbol_korhazba_vitt_emberek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57011f17-f210-45ad-8c56-68276bb210c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Nem_volt_sulyos_eset_az_angyalfoldi_irodahazbol_korhazba_vitt_emberek_kozott","timestamp":"2019. január. 29. 20:46","title":"Nem volt súlyos eset az angyalföldi irodaházból kórházba vitt emberek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]