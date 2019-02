Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7383126-17b8-4f2a-a34c-944e7cc9f9bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer, fémben szegény csillagjelöltet találtak kínai csillagászok. Ez segíthet megismerni a korai univerzumot és az első csillagok és galaxisok kialakulását. ","shortLead":"Több mint tízezer, fémben szegény csillagjelöltet találtak kínai csillagászok. Ez segíthet megismerni a korai...","id":"20190207_femben_szegeny_csillagjeloltek_kinai_csillagaszok_lamost_teleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7383126-17b8-4f2a-a34c-944e7cc9f9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62292c3-2d04-4cd7-b6b9-5e99a2415123","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_femben_szegeny_csillagjeloltek_kinai_csillagaszok_lamost_teleszkop","timestamp":"2019. február. 07. 16:03","title":"Több mint 10 000 új csillagjelöltet találtak kínai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","shortLead":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","id":"20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f498bf-d8d6-4f2d-ad8a-c204245b1b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","timestamp":"2019. február. 07. 17:03","title":"A Google-t nem lehet zsarolni: marad a 30 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A szomorú valóság az, hogy a menedzserek idejük 35-50 százalékában meetingeken ülnek, ám a vezetők az ülések több mint felét kudarcnak tekintik. Vagyis túlságosan sokszor találjuk magunkat olyan meetingeken, amelyek túl hosszúak vagy frusztrálóak, esetleg teljesen eredménytelenek. ","shortLead":"A szomorú valóság az, hogy a menedzserek idejük 35-50 százalékában meetingeken ülnek, ám a vezetők az ülések több mint...","id":"20190207_10_kerdes_amely_segit_egy_rovid_es_hatekony_meeting_levezenyleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34612bd4-b42e-4405-9891-e81903119169","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190207_10_kerdes_amely_segit_egy_rovid_es_hatekony_meeting_levezenyleseben","timestamp":"2019. február. 07. 15:00","title":"10 kérdés, amely segít egy rövid és hatékony meeting levezénylésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"b248d225-c80b-4697-87ad-8d93d12d24ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most megpróbálja pótolni ezt az élményt. ","shortLead":"Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most...","id":"20190206_samsung_galaxy_f_koncepciofoto_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b248d225-c80b-4697-87ad-8d93d12d24ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeb6998-9286-42d5-b161-aa9efd9135cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_samsung_galaxy_f_koncepciofoto_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 06. 14:03","title":"Bámulatos koncepcióképeken a Samsung füzetként hajtogatható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","shortLead":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","id":"20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f3514a-2ad3-445a-96d8-b46182f075cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. február. 06. 10:27","title":"Már 100-nál is több ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","shortLead":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","id":"20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadee3b-1844-4d2d-b638-1514cb66b856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","timestamp":"2019. február. 07. 11:37","title":"Adócsökkentés, állami beruházások – erről beszél Orbán az évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2015-ben indított sünvédelmi program keletében minden télen búvóhelyet építenek a bécsi sünöknek, hogy legyen hol az állatoknak átvészelniük a hideg időszakot. ","shortLead":"A 2015-ben indított sünvédelmi program keletében minden télen búvóhelyet építenek a bécsi sünöknek, hogy legyen hol...","id":"20190207_Nagy_sunimento_akcio_zajlik_a_becsi_temetokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c1ee5f-7ef3-4ca8-942a-6e070d90270b","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Nagy_sunimento_akcio_zajlik_a_becsi_temetokben","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Nagy sünimentő akció zajlik a bécsi temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]