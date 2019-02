Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c362d10-a646-4f81-9aa9-7b8cb88bc621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János rezidenciája és Orbán Viktor új budavári hivatala még éjfél után is gyönyörűen ki van világítva, az összes többi budapesti látványosságról viszont leveszik a díszkivilágítást éjfélkor.","shortLead":"Áder János rezidenciája és Orbán Viktor új budavári hivatala még éjfél után is gyönyörűen ki van világítva, az összes...","id":"20190224_Csak_Ader_rezidenciaja_es_Orban_hivatala_marad_kivilagitva_ejfel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c362d10-a646-4f81-9aa9-7b8cb88bc621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb034fe7-0419-45e1-a0c9-0d6f82b05cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Csak_Ader_rezidenciaja_es_Orban_hivatala_marad_kivilagitva_ejfel_utan","timestamp":"2019. február. 24. 08:20","title":"A Budai Vár már tök sötét, de Orbán új hivatala még éjfél után is fényárban úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay mögött. A visegrádi országok mind megelőzik Magyarországot. Spanyolország öt helyet ugrott előre, így az élen végzett Olaszországot megelőzve.","shortLead":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay...","id":"20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1943946c-99c6-4a7a-9d4e-121c015c78dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","timestamp":"2019. február. 24. 21:55","title":"Magyarországnál még Uruguay is egészségesebb ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre nehezebben rengetne meg egy esetleges gazdasági válság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre...","id":"20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db447b-ceb6-4b80-9201-2b918ffecf47","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","timestamp":"2019. február. 23. 12:30","title":"Fülke: „A Fidesz akkor sikeres, ha keménykedik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró, mindössze tenyérméretű tengeri állat segíthet felmérni az óceánok műanyagszennyezettségének mértékét – állítják izraeli kutatók, akik szerint a teremtmény képes kiszűrni az apró részecskéket a vízből és elraktározni azokat a lágyszöveteiben.","shortLead":"Egy apró, mindössze tenyérméretű tengeri állat segíthet felmérni az óceánok műanyagszennyezettségének mértékét –...","id":"20190223_aszcidiak_ascidiacea_oceanok_tengerek_muanyagszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a37746-35ff-49f9-ac5d-330e2070c4d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_aszcidiak_ascidiacea_oceanok_tengerek_muanyagszennyezettseg","timestamp":"2019. február. 23. 16:03","title":"A kutató óvatosan megnyomta az állat gyomrát, és ekkor rájött, hogy segíthet a műanyagkáosz felszámolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen megnyerte a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát.","shortLead":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen...","id":"20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc5d96-bf0d-4cf0-a4bf-691e11ac6c69","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","timestamp":"2019. február. 24. 10:58","title":"Péni István aranyérmet szerzett a sportlövő-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt meggyilkolt áldozatok sírjánál. A tárca szombati közleményében emlékeztetett arra, hogy 2008 és 2009 között kilenc településen történt rasszista indítékból elkövetett támadás romák ellen, a gyilkosságsorozatban hat ember vesztette életét.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt...","id":"20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60041382-5c12-44db-a68a-0715eb14c5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","timestamp":"2019. február. 23. 12:07","title":"Koszorúzott az Emmi a tatárszentgyörgyi áldozatok sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","shortLead":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","id":"20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb842c-cd03-4e8c-918e-0b851c5cbe16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 23. 12:23","title":"Sztrájkbizottság alakult a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]