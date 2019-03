Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések, érdemes egy pár dologra felkészülni. ","shortLead":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek...","id":"feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568003c-8874-426e-9c24-754db2aa2bf4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","timestamp":"2019. március. 01. 15:42","title":"5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután többségbe kerültek az ellenzékiek a szombathelyi közgyűlésben csütörtökön, első döntésként leváltották a helyi tévé szerintük fideszes vezetőjét.","shortLead":"Miután többségbe kerültek az ellenzékiek a szombathelyi közgyűlésben csütörtökön, első döntésként leváltották a helyi...","id":"20190301_Ujabb_fordulat_Szombathelyen_levaltottak_a_helyi_teve_igazgatojat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af900a4-e768-45c9-972c-b3b79a678e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ujabb_fordulat_Szombathelyen_levaltottak_a_helyi_teve_igazgatojat_is","timestamp":"2019. március. 01. 06:40","title":"Újabb fordulat Szombathelyen, leváltották a helyi tévé igazgatóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A The Rolling Stones veterán gitárosa a kastélyának kertjébe járt ki alkalomadtán csapatni velük. ","shortLead":"A The Rolling Stones veterán gitárosa a kastélyának kertjébe járt ki alkalomadtán csapatni velük. ","id":"20190301_Tudtak_hogy_Keith_Richards_motorozik_Mi_is_csak_onnan_hogy_elloptak_a_jarmuveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2648d40-ab43-44a1-82c9-d9048948218d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Tudtak_hogy_Keith_Richards_motorozik_Mi_is_csak_onnan_hogy_elloptak_a_jarmuveit","timestamp":"2019. március. 01. 15:10","title":"Tudták, hogy Keith Richards motorozik? Mi is csak onnan, hogy ellopták a járműveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5147f671-231e-48c1-8d38-35b4589f5b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kórházba szállították azt az autóst, aki tegnap délután szenvedett balesetet a 8602-es számú mellékúton.","shortLead":"Kórházba szállították azt az autóst, aki tegnap délután szenvedett balesetet a 8602-es számú mellékúton.","id":"20190228_fotok_baleset_csatorna_sopronnmeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5147f671-231e-48c1-8d38-35b4589f5b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d1a5ab-381a-4574-95d7-3127f4129c64","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_fotok_baleset_csatorna_sopronnmeti","timestamp":"2019. február. 28. 08:07","title":"Fotók: Csatornába zuhant egy családi autó Sopronnémetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette, szivárogtatással, a pártelnök elleni kampányolással vádolják. Az ügy háttere a párt viharos EP-listás választmányi ülése és az EP-képviselői helyekkel függ össze. Mesterházy tagad.\r

\r

","shortLead":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette...","id":"20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeaef5-ee8b-41f1-a81c-ef9a8a2ef9df","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","timestamp":"2019. március. 01. 14:13","title":"Fegyelmi indult az MSZP-ben Mesterházy Attila ellen, akár ki is zárhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","shortLead":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","id":"20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f15e48-a5a5-471b-bbc4-5d194cd02e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","timestamp":"2019. március. 01. 20:49","title":"Itt vannak az EP-választás határidejei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes magyarországi úthálózat több mint fele rossz minőségű.","shortLead":"A teljes magyarországi úthálózat több mint fele rossz minőségű.","id":"20190301_Milliardok_mennek_katyuzasra_de_az_utakon_ez_nem_latszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed298d-91b4-488e-9e73-fb2bc06dd20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Milliardok_mennek_katyuzasra_de_az_utakon_ez_nem_latszik","timestamp":"2019. március. 01. 16:56","title":"Milliárdok mennek kátyúzásra, de az utakon ez nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]