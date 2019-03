Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Cipészmesterből sincs elég.","shortLead":"Cipészmesterből sincs elég.","id":"20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267aa8-4144-4869-9f77-148f7ccd3c94","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","timestamp":"2019. március. 05. 10:42","title":"Tanfolyamon oktatják a szegedi papucs hímzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán Viktor, hogy nincs kormányképes ellenzék, és nem lehetséges a váltás, akkor előbb-utóbb törés következhet be.","shortLead":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán...","id":"20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e2510d-a494-4aba-8c5d-77833d530b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 05. 08:41","title":"Schiffer: 2022-re egy közös listába olvad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion megközelítését, parkolók alig létesülnek a 67 ezres új stadionnál.\r

Felejtse el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple jelenleg is vizsgálja, sért-e bármilyen törvényt/jogot a szaúdi kormány által fejlesztett Absher alkalmazás. A Google már kivizsgálta, ők arra jutottak, hogy nem. Pedig a tények másról árulkodnak.","shortLead":"Az Apple jelenleg is vizsgálja, sért-e bármilyen törvényt/jogot a szaúdi kormány által fejlesztett Absher alkalmazás...","id":"20190304_google_alkalmazas_absher_applikacio_szaud_arabia_nok_egyenjogusaga_nyomonkovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f8e2d-c1ec-41d9-8069-d6dc242b9e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_google_alkalmazas_absher_applikacio_szaud_arabia_nok_egyenjogusaga_nyomonkovetes","timestamp":"2019. március. 04. 10:33","title":"A Google szerint teljesen rendben van, hogy nőket lehet nyomon követni egy alkalmazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","shortLead":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","id":"20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bf6bb0-cbd6-4855-aab3-a54b856cf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","timestamp":"2019. március. 04. 20:55","title":"A szükségesnél jóval kevesebb rendőr végez a szakgimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","shortLead":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","id":"20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1ce635-ee75-4ac9-871f-e47009df7c33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","timestamp":"2019. március. 04. 16:38","title":"Újrakezdik a bolgárok a korábban lefújt atomerőmű-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült visszatérnie, ám most épp a gyors ütemű regenerálódás jelent rá fenyegetést – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült...","id":"20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e181cc-dc8b-4588-b1f6-36ac917c295d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","timestamp":"2019. március. 05. 14:03","title":"Összeomolhat a púpos bálnák gyorsan regenerálódó populációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 18-50 centiméter mélyre jutott a vörös bolygó talajában, ahol vélhetően egy kőbe ütközött – közölte a Német Űrkutató Központ (DLR).","shortLead":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során...","id":"20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060880e-136e-4a7e-b0d3-ada55696d1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","timestamp":"2019. március. 04. 18:33","title":"Megkezdte a fúrást a Marson az Insight robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]