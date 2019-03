Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a 31-es főút lehajtója közelében akadályozza a forgalmat, egy könnyebb sérült van.","shortLead":"A baleset a 31-es főút lehajtója közelében akadályozza a forgalmat, egy könnyebb sérült van.","id":"20190318_Teherauto_autoval_utkozott_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2b5f5-f27e-4143-92f8-ab40da335386","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Teherauto_autoval_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. március. 18. 05:38","title":"Teherautó autóval ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely a rendszerváltás környékén élte virágkorát. A farmerezős, búvárszivattyús szovjet magánutak mellett ez volt az állami külkereskedelmi vállalatok, az \"impexek\" korszaka. A rendszer a rátermett üzletkötők egyfajta \"keltetőjeként működött, az ott szerzett tapasztalatok ma is sok hazai vállalat működését segítik. ","shortLead":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely...","id":"20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91813ec-3447-42a3-9e56-7907c7bf22c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","timestamp":"2019. március. 17. 10:51","title":"A \"kágéestés\" csencselés, seftelés sokaknak volt remek üzleti iskola, ami ma hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","shortLead":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","id":"20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac75d4ac-f372-45c8-8f5b-71ad9d986275","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","timestamp":"2019. március. 17. 14:57","title":"Új ötlettel állt elő Weber a jogállamiság betartatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség. ","shortLead":"A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség. ","id":"20190317_May_ujsagcikkben_keri_a_kepviseloket_a_Brexitmegallapodas_elfogadasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e41cb-4266-4af4-a943-eedbf09a4bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_May_ujsagcikkben_keri_a_kepviseloket_a_Brexitmegallapodas_elfogadasara","timestamp":"2019. március. 17. 12:33","title":"May újságcikkben kéri a képviselőket a Brexit-megállapodás elfogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy enyingi cég telephelyének udvaráról hajtott el a kocsival. ","shortLead":"Egy enyingi cég telephelyének udvaráról hajtott el a kocsival. ","id":"20190318_Jogsija_nem_volt_de_azert_lopott_autoval_ment_a_helyi_gyogyszertarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc1f631-1932-43fd-bdf9-3e4568d1c37b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Jogsija_nem_volt_de_azert_lopott_autoval_ment_a_helyi_gyogyszertarba","timestamp":"2019. március. 18. 15:07","title":"Jogsija nem volt, de azért lopott autóval ment a helyi gyógyszertárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","shortLead":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","id":"20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dc23e1-641b-431a-91d3-aa8d5f922052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","timestamp":"2019. március. 18. 19:45","title":"Százmillióért toboroznak nyugdíjas dolgozókat a fővárosi fürdőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","shortLead":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","id":"20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0635be23-0cb4-4562-a0f4-153f9d419163","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","timestamp":"2019. március. 19. 07:22","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: Sosem fogom kiejteni a terrorista nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","shortLead":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","id":"20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a2e9d5-e518-47b8-8d3c-0a4986f92071","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","timestamp":"2019. március. 19. 08:53","title":"Airbnb-horror: megölte a vendégét egy ausztrál szállásadó, mert nem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]