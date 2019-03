Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f41e04-ab5b-4a97-babd-d8a75a5d867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","timestamp":"2019. március. 17. 11:03","title":"Ez történt: annyira lebénult a Facebook, hogy már hülyeség is terjedni kezdett róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdde3a52-382f-4f10-9081-81f8a88d1645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni reptéren, amint egy hatalmas vihar közben landol.","shortLead":"Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni...","id":"20190318_antonov_an_124_landolas_viharban_oldalszel_koln_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdde3a52-382f-4f10-9081-81f8a88d1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac3108d-d000-4b93-9d93-f75d12f7fa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_antonov_an_124_landolas_viharban_oldalszel_koln_video","timestamp":"2019. március. 18. 08:33","title":"Videó: extrém erős szélben kellett leszállnia a 173 000 kilós óriás-repülőgépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok hasonló eszköze. Legalábbis a hírek szerint.","shortLead":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok...","id":"20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24842d-377a-42f6-9506-ab9357018706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 18. 09:03","title":"Reszkethet a Huawei és a Samsung? A Xiaomi összehajtható telefonja feleannyiba kerül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi eredmény után.\r

