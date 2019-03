Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a 31-es főút lehajtója közelében akadályozza a forgalmat, egy könnyebb sérült van.","shortLead":"A baleset a 31-es főút lehajtója közelében akadályozza a forgalmat, egy könnyebb sérült van.","id":"20190318_Teherauto_autoval_utkozott_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2b5f5-f27e-4143-92f8-ab40da335386","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Teherauto_autoval_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. március. 18. 05:38","title":"Teherautó autóval ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi Befektetési Bankig, és arra jut, hogy miközben élesedik az ellentét a nyugati országok és Putyin között, a nagy magyar–orosz barátság felettébb gyanús.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi...","id":"20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525d247-d258-4ccf-ae2a-427abf5539de","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","timestamp":"2019. március. 18. 11:35","title":"New York Times: Erős a gyanú, hogy Orbán Putyin trójai falova az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","shortLead":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","id":"20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2281ca72-df0f-4e19-ba67-4f98bbfe3642","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 18. 07:43","title":"A TEK is vizsgálja az új-zélandi lövöldöző magyarországi útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","shortLead":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","id":"20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34421dca-f603-4fcb-b2a9-8eb63ae39941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","timestamp":"2019. március. 18. 10:10","title":"A kereskedőkön múlik, milyen modellek lesznek a slágerek a 2,5 milliós támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","shortLead":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","id":"20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d87418b-ab58-449c-b130-b31f3bab28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","timestamp":"2019. március. 18. 09:39","title":"Kertészkedéssel dolgozza le a Kossuth téri áttörésért kapott büntetését az MSZP-alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","shortLead":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","id":"20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f8f8d5-2e5f-4efd-a646-2dbaf91b865f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","timestamp":"2019. március. 17. 11:49","title":"Unokázós csalók: 17 éves fiút is elfogtak a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370","c_author":"Prostamol UNO","category":"brandcontent","description":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne a figyelem középpontjába. Most nem egy újonnan felfedezett csodabogyót, hanem egy évtizedek óta sikerrel alkalmazott növény jótékony hatásait mutatjuk be. Emellett kitérünk arra is, hogy miért is nő teher alatt az a bizonyos pálma.","shortLead":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne...","id":"20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6d1e0-2ad4-4377-9bc4-116eebc199bd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","timestamp":"2019. március. 18. 07:30","title":"5+1 érdekesség a növényről, ami férfiaknak és nőknek is gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint a miniszter orosz fegyverkereskedőket hagyott futni azzal, hogy nem az amerikaiaknak, hanem az oroszoknak adta ki őket.","shortLead":"Az MSZP szerint a miniszter orosz fegyverkereskedőket hagyott futni azzal, hogy nem az amerikaiaknak, hanem...","id":"20190317_Nekiment_az_MSZP_Trocsanyinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f22335-6615-4120-9994-f81868eaa486","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Nekiment_az_MSZP_Trocsanyinak","timestamp":"2019. március. 17. 14:19","title":"Nekiment az MSZP Trócsányinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]