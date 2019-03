Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el, az agrártárcát a közvetítésre kérik. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák, és vöröshagyma. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan...","id":"20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt 2019. március. 23. 09:45 Vészhelyzet kihirdetését kérik a gazdák az agrárminisztertől az aszály miatt

Egy csaknem teljesen meztelen férfi vonult végig kedden a világhírű moszkvai Tretyjakov Képtár kiállítótermein, egy pillanatra megállva a leghíresebb festmények előtt. Miközben magára vonta a látogatók figyelmét, egy társa titokban apró műalkotásokat helyezett el szerte a galériában. 2019. március. 21. 13:18 Tangás férfi vonult végig a Tretyjakov-képtáron – videó

Nagyon kedvezők a feltételek. 2019. március. 22. 12:34 Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől

A szimplások szerint a rendőrség tehetetlen a kamudrogokat áruló dílerekkel szemben. 2019. március. 21. 19:00 Hét órát tartották fogva a szimplásokat, akik kamudrogokra figyelmeztették a turistákat

Még a legalacsonyabb fizetésű dolgozóknak is 18 és fél százalékos béremelést sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek. ","shortLead":"Még a legalacsonyabb fizetésű dolgozóknak is 18 és fél százalékos béremelést sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek. 2019. március. 22. 20:35 Nyilvánosságra hozták a Hankook-sztrájk eredményét

Majdnem négyszer annyian utaztak rajta, mint amennyi ember szállítására alkalmas volt. 2019. március. 21. 16:53 Elsüllyedt egy túlterhelt komp Irakban, sokan megfulladtak

Magyarország jövő évi gázellátása akkor is biztosított, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új, gáztranzitról szóló megállapodás, a Gazprommal emellett megindult a hosszú távú hazai ellátás biztonságához szükséges tervezés és együttműködés is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután Moszkvában megbeszélést folytatott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával. 2019. március. 21. 15:38 Szijjártó: Magyarország akkor is kap gázt a Gazpromtól, ha Kijev és Moszkva nem jut dűlőre

Internetes játék lévén az Apex Legends sem mentes a csalóktól, de a fejlesztők odafigyelnek, hogy azok minél kisebb fájdalmat okozzanak a tisztességes felhasználóknak. 2019. március. 21. 19:03 50 millió ember ingyen játszik vele, de 499 937 csalót már kidobtak a sikerjátékból