Kövér László ismét fizetésmegvonással büntette Hadházyt, ezúttal 800 ezer forintra

Újabb pénzbüntetésről kapott levelet Hadházy Ákos az Országgyűlés fideszes elnökétől, Kövér Lászlótól. A független képviselő a Facebookon tette közzé, hogy „miután Kövér László kitiltott a parlamentből, azért büntetett meg 800 ezer forintra, mert nem voltam bent szavazni”.

Tavasszal Kövér 12 millió forintos pénzbírságot szabott ki Hadházyra, és kitiltotta 12 parlamenti ülésnapról is, miután a képviselő is részt vett a Momentum politikusaival abban a tiltakozó akcióban, amikor füstgyertyázással tiltakoztak a Pride betiltását is lehetővé tevő kormánypárti törvénymódosítás ellen.

Hadházy ismertette a házelnöki indoklást. Aszerint a kitiltásról szóló döntés még nem volt jogerős, mert csak akkor lép életbe, ha az Országgyűlés is elfogadja, így Kövér érvelése alapján a kettő között be kellett volna menni szavazni, és mivel nem ment be, pénzbüntetésre ítélte.