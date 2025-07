BBC: Diogo Jotát eltanácsolták a repüléstől, a halála előtt egy komphoz sietett

Diogo Jota és öccse egy, az észak-spanyolországi Santanderből induló komphoz sietett Portóból, amikor autójuk letért az útról, felborult, majd kigyulladt, a testvérpár pedig életét vesztette – írja a BBC Sport.

A brit közmédia értesülése szerint a 28 éves támadó egy kisebb műtéten esett át a közelmúltban, ezért az orvosok tanácsára egy ideje nem ült repülőre. Már a június 22-i esküvőjére is komppal utazott, és most is a vízen tervezte megtenni az utat Liverpoolba, ahol csapata hétfőn kezdi meg a felkészülést a következő szezonra.

A spanyol rendőrség közlése szerint a baleset csütörtök 0 óra 30 perc körül történt Zamora tartományban. A testvérpár ekkor már félúton járt, ugyanis a baleset helyszínétől Porto és a Santander is nagyjából 300 kilométerre található.

Diogo Jotáról írt nekrológunkat alább találja:

Az egyik legkülönlegesebb focista volt – búcsú Diogo Jotától Mindössze 28 évesen, karrierjének és magánéletének csúcsán meghalt Diogo Jota, az angol bajnok Liverpool és a friss Nemzetek Ligája-győztes portugál labdarúgó-válogatott játékosa.

(Nyitókép: AFP / Sergei Gapon)