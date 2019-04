Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol...","id":"20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288246e0-ef21-4ccd-8cb0-c08fe51d71ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"Az önkormányzat fizeti Hévízen, hogy a szobakiadóknál legyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak nyugaton valószínű. ","shortLead":"Eső csak nyugaton valószínű. ","id":"20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55523-32b8-4344-aaa7-f52416d2c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","timestamp":"2019. április. 01. 05:17","title":"Hidegfront érkezik ma, de azért sütni fog a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","shortLead":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","id":"20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da374a3-d9a6-423c-b611-531754138559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","timestamp":"2019. március. 31. 11:16","title":"Az ember úszkál az olasz partoknál, aztán belebotlik öt elsüllyedt ókori márványoszlopba - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla, ami hamarosan hivatalosan is megérkezik Magyarországra, mi pedig már meg is hajtottuk Budapesten és környékén.","shortLead":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla...","id":"20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33d8c32-3104-4e0a-b1fc-b9c0b4bbcc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. április. 01. 20:00","title":"Kívül-belül unikum: kipróbáltuk a kisebb és olcsóbb új Teslát, a Model 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban április 1-jével - tette közzé a hitelintézet hétfőn, a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban...","id":"20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b079-902d-496d-8a89-505889176ba1","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","timestamp":"2019. április. 01. 18:42","title":"Az OTP megszüntette a sárgacsekk-befizetési lehetőséget a fiókjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja. (A cikk korábbi verziója félreértés miatt állította, Thunberg írta levelet, elnézést kérünk.)\r

","shortLead":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekimentek Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány követői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","shortLead":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","id":"20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7765d6f1-29a5-491c-83bd-769b8622cb86","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","timestamp":"2019. április. 01. 15:25","title":"Áprilisban elmarad a Titanic, de a fesztivál nem süllyed el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]