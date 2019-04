Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250 ezer dollár összdíjazású bogotai női tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250...","id":"20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeb2889-52ce-489c-a35a-43e082190ff3","keywords":null,"link":"/sport/20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Jól kezdett, de kikapott Babos Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és a jobboldali pártok szereztek többséget a keddi parlamenti választáson. Minden bizonnyal új fejezet kezdődik a 71 éves Izrael történetében, hiszen immár maga Netanjahu is szorgalmazza a nemzetközi jog szerint megszállt Ciszjordánia zsidó kolóniáinak annektálását.","shortLead":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és...","id":"20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988af7f-6586-415e-a49e-64ccfd2303cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","timestamp":"2019. április. 10. 14:05","title":"Bibi, Izrael királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és ez aggasztja a hazai termelőket is, de egyelőre itthon ez nem okoz drágulást.","shortLead":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és...","id":"20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4e74ce-3189-4970-ac2b-1958bdd2310e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","timestamp":"2019. április. 11. 06:15","title":"Húsvétra sem szökik az égig a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta várt funkciót készített a Google a keresőjéhez, így a jövőben jóval könnyebben lehet majd megtalálni a keresett dolgokat.","shortLead":"Régóta várt funkciót készített a Google a keresőjéhez, így a jövőben jóval könnyebben lehet majd megtalálni a keresett...","id":"20190410_google_kereses_idopont_alapjan_elotte_utana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137af5d-feee-499a-8939-3c9129dad565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_google_kereses_idopont_alapjan_elotte_utana","timestamp":"2019. április. 10. 19:33","title":"Új funkciót tesztel a Google, máshogy lehet majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található. A legjobb a március végén bemutatott, azóta piacra is került P30 Pro, amit leteszteltünk.","shortLead":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található...","id":"20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b0832-1924-4dfb-aa3d-19e1e6f0febf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","timestamp":"2019. április. 11. 20:00","title":"Toronyóra lánccal: néhány éve még sci-fi volt a telefon, amit a Huawei most összerakott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]