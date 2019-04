Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 80 milliós bírságot szabtak ki a bankra, mert megsértette az adósságfékszabályokat. ","shortLead":"Több mint 80 milliós bírságot szabtak ki a bankra, mert megsértette az adósságfékszabályokat. ","id":"20190415_Megbirsagolta_az_MNB_a_Cetelemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaedbd5-d931-4a90-a864-dfeb4b0795ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Megbirsagolta_az_MNB_a_Cetelemet","timestamp":"2019. április. 15. 09:44","title":"Túl könnyen adott hiteleket, megbírságolta az MNB a Cetelemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen korábbi vezérigazgatóját Martin Winterkornt, négy másik vezetővel együtt, hivatalosan is vád alá helyezték Németországban a dízelbotrányban feltárt szerepük és más jogsértések miatt.","shortLead":"A Volkswagen korábbi vezérigazgatóját Martin Winterkornt, négy másik vezetővel együtt, hivatalosan is vád alá helyezték...","id":"20190415_martin_winterkorn_volkswagen_dizelbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499b8421-c311-4035-8d8e-ad61acd69337","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_martin_winterkorn_volkswagen_dizelbotrany","timestamp":"2019. április. 15. 15:15","title":"Vád alá helyezték a Volkswagen volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán szónokolt egyet a kormányfő. ","shortLead":"Szabadkán szónokolt egyet a kormányfő. ","id":"20190415_Orban_Szerbia_hamarabb_tagja_lesz_az_EUnak_mint_azt_sokan_gondoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c38685-e29d-4cd2-af51-822f1cfaf4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Orban_Szerbia_hamarabb_tagja_lesz_az_EUnak_mint_azt_sokan_gondoljak","timestamp":"2019. április. 15. 18:38","title":"Orbán: Szerbia hamarabb tagja lesz az EU-nak, mint azt sokan gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","shortLead":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","id":"20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9f4f8-6d86-412c-8b1c-134d57b76322","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","timestamp":"2019. április. 15. 10:21","title":"Ariana Grande felélesztette a 90-es évek legmenőbb fiúbandáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6050f7de-1dad-4b2b-b641-c7d77f449198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a Google embere hátizsákkal járja a fővárost és készíti a képeket, a Here autókkal kezdi el fotózni a magyar utakat. ","shortLead":"Míg a Google embere hátizsákkal járja a fővárost és készíti a képeket, a Here autókkal kezdi el fotózni a magyar...","id":"20190415_google_maps_terkep_magyarorszag_here_we_go","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6050f7de-1dad-4b2b-b641-c7d77f449198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8535f9ee-8a54-4c30-8107-1a957b8de73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_google_maps_terkep_magyarorszag_here_we_go","timestamp":"2019. április. 15. 14:03","title":"Nem csak a Google hátizsákos embere, egy másik cég is elkezdte feltérképezni Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

\r

","shortLead":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

\r

","id":"20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8dc60d-dee2-42c6-a6d9-8ec1b02bca5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","timestamp":"2019. április. 15. 08:47","title":"Beperli az Államkincstárt a DK, amiért levonta az ÁSZ-büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály elhárult az egyesek szerint az internet szabadságát veszélyeztető irányelv hatálybalépése elől.","shortLead":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály...","id":"20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c689303-43f7-4959-8d31-dac7256258fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","timestamp":"2019. április. 15. 15:33","title":"Jóváhagyták a tagállamok, életbe léphet a szabály, amely megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]