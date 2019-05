Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban bevetnek mesterlövészeket is.\r

","shortLead":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban...","id":"20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edefcf9-5370-429b-ad5e-0903ac13f095","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","timestamp":"2019. május. 03. 20:06","title":"Sokkoló: napi átlag öt embert ölnek meg a rendőrök Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","shortLead":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","id":"20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77dea2-ee17-4183-9054-5eb16b5c3383","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","timestamp":"2019. május. 03. 20:23","title":"Főrendőr is belebukott a ciprusi sorozatgyilkos ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","shortLead":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","id":"20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f87e15-d10f-4587-a143-bb193c6b299c","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","timestamp":"2019. május. 03. 11:33","title":"Letöltendőt kapott valaki uniós pénzek lenyúlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d2c1f7-0100-4fc8-b1c1-a5c78ad7b9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letiltottak egy plakátot, Nagy Kriszta gerillaperfomansszal válaszolt.","shortLead":"Letiltottak egy plakátot, Nagy Kriszta gerillaperfomansszal válaszolt.","id":"20190503_Tereskova_Nagy_Kriszta_plakat_Szovetseg_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d2c1f7-0100-4fc8-b1c1-a5c78ad7b9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9fdf01-33f8-4084-b580-27b3fb97a69a","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tereskova_Nagy_Kriszta_plakat_Szovetseg_utca","timestamp":"2019. május. 03. 15:02","title":"Tereskova megint nekivetkőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld mellett. Ez nagyjából a Föld–Hold-távolság egytizede.","shortLead":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld...","id":"20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b26d1-c9b5-49ce-93dc-f23098c1816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","timestamp":"2019. május. 02. 19:03","title":"Olyan közel jön egy aszteroida a Földhöz, hogy már a műholdakat \"súrolja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt tíz százalékkal nőtt a munkahelyi balesetek száma.","shortLead":"Egy év alatt tíz százalékkal nőtt a munkahelyi balesetek száma.","id":"20190502_Naponta_harom_munkahelyi_baleset_tortenik_a_MAVnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf3bb45-689e-49d5-ba76-a5032767c144","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Naponta_harom_munkahelyi_baleset_tortenik_a_MAVnal","timestamp":"2019. május. 02. 19:47","title":"Naponta három munkahelyi baleset történik a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42f23a7-2c84-4df8-a46b-0292268eba01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Búvárokat is bevetettek az akcióban. ","id":"20190503_Video_daruval_emeltek_ki_egy_autot_a_csatornabol_Besenyszognel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42f23a7-2c84-4df8-a46b-0292268eba01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bc7543-b169-4a5e-8349-ef33053a1843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Video_daruval_emeltek_ki_egy_autot_a_csatornabol_Besenyszognel","timestamp":"2019. május. 03. 20:05","title":"Videó: daruval emeltek ki egy autót a csatornából Besenyszögnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","shortLead":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","id":"20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b059605e-f334-412a-b8ab-e14d4d02d780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","timestamp":"2019. május. 03. 09:03","title":"Nagy dobásra készül a Huawei: 5G-képes 8K-s tévét dobhatnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]