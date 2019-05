Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet akkor, ha ikrek születnek. Az Adózóna az ikrek után járó különböző ellátásokat mutatta be.","shortLead":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet...","id":"20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f764043-5753-49ab-9513-f6f42df925b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","timestamp":"2019. május. 24. 10:53","title":"Nem duplázódik a családtámogatás összege, ha ikrek születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24787dc4-9f2c-4ac3-b8b1-449f4eba4557","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU-s pénzből megújult Nagyvisnyó polgármestere a község hivatalos lapjában hirdeti a Fidesz EP-választási programját. E szerint az EU-ban kultúrkommunisták véleményterrora dúl, ami a Rákosi-korszakot idézi. A németek a polgármester szerint még mindig Hitler miatt kell szégyenkezzenek, a magyaroknak is rendre a Szálasi-rémuralmat dörgölik az orra alá. A kampánykiadvánnyá alakult helyi újságot a közmunkások vitték házhoz.\r

