Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig nemzeti kötvény néven emlegették az új lakossági állampapírt, most a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Magyar Állampapír Plusz néven fog futni, és június 3-án indul.","shortLead":"Eddig nemzeti kötvény néven emlegették az új lakossági állampapírt, most a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Magyar...","id":"20190524_27_szazalekos_hozamot_iger_a_kormany_az_uj_lakossagi_allampapirra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dadbf4-ad89-4d6a-a510-277d90a33847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_27_szazalekos_hozamot_iger_a_kormany_az_uj_lakossagi_allampapirra","timestamp":"2019. május. 24. 12:26","title":"Öt évre 27 százalékos hozamot ígér a kormány az új lakossági állampapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"-W-","category":"elet","description":"Kiszagolta a kulákot az ingyenes macskaotthon mögött! Ötcsillagos elvtársiasság az Ön főpolgármester-jelöltjétől.","shortLead":"Kiszagolta a kulákot az ingyenes macskaotthon mögött! Ötcsillagos elvtársiasság az Ön főpolgármester-jelöltjétől.","id":"20190524_Puzser_Eberseg_Robert_leleplezi_a_kapitalizmus_macskagyilkos_szellemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feed8019-472c-4d9a-921b-cc363eee7ec5","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Puzser_Eberseg_Robert_leleplezi_a_kapitalizmus_macskagyilkos_szellemet","timestamp":"2019. május. 24. 10:12","title":"Puzsér Éberség Róbert leleplezi a kapitalizmus macskagyilkos szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mágneshegy című új regénye miatt kapta az elismerést. ","shortLead":"Mágneshegy című új regénye miatt kapta az elismerést. ","id":"20190523_ManVarhegyi_Reka_Europai_Unio_Irodalmi_Dij_Magneshegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf578-f4e1-4e48-b9a0-01e90a468762","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_ManVarhegyi_Reka_Europai_Unio_Irodalmi_Dij_Magneshegy","timestamp":"2019. május. 23. 14:40","title":"Mán-Várhegyi Réka nyerte az Európai Unió Irodalmi Díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","shortLead":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","id":"20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74f90-b0bc-4eb3-8837-2885b7468651","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","timestamp":"2019. május. 24. 11:04","title":"Laár András taxiban ülve karambolozott, most nem tud gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","shortLead":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","id":"20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606311c-f737-40dd-a75d-dc2e4421e12a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","timestamp":"2019. május. 23. 20:14","title":"Gyermekotthonban erőszakoltak meg egy 11 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969de52c-2ed5-4a7a-8de1-390cabc5e7ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Banki hitelek és fő részvényeseitől kapott tőkejuttatás formájában megkapta a működésének fenntartásához szükséges 30 millió eurós pénzügyi támogatást az olasz ételspecialitásokra szakosodott német Vapiano étteremlánc a német dpa hírügynökség beszámolója szerint.","shortLead":"Banki hitelek és fő részvényeseitől kapott tőkejuttatás formájában megkapta a működésének fenntartásához szükséges 30...","id":"20190524_vapiano_etteremlanc_hitel_tokejuttatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969de52c-2ed5-4a7a-8de1-390cabc5e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365c075d-b40d-4c44-8b44-2263c16c5bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_vapiano_etteremlanc_hitel_tokejuttatas","timestamp":"2019. május. 24. 15:22","title":"Megmenekülni látszik a Vapiano","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És hamarosan hazánkban is elérhető lesz.","shortLead":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És...","id":"20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f9808f-d9fe-4412-8f1e-f104a042b743","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","timestamp":"2019. május. 25. 06:41","title":"Kipróbáltuk az első tényleg hipergyors villanyautó-töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]