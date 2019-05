Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai képviseleténél viszont, aki a Huaweit ért gyomrosokat használta volna fel, a visszájára fordult az élcelődés.","shortLead":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai...","id":"20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a04ed6-6f0d-426a-b43f-f60cc39f2120","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","timestamp":"2019. május. 27. 17:03","title":"Odavágott az LG a Huaweinek, de a kommentelők gyorsan visszaütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze Karcagnál, előbbi sofőrje nem élte túl a balesetet. ","shortLead":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze Karcagnál, előbbi sofőrje nem élte túl a balesetet. ","id":"20190528_Ujabb_tragikus_baleset_tortent_a_4es_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6ad5a-12d1-4abf-900b-c57e02d67bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Ujabb_tragikus_baleset_tortent_a_4es_fouton","timestamp":"2019. május. 28. 13:52","title":"Újabb tragikus baleset történt a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","shortLead":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","id":"20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c00b58-03e2-41f2-9c37-cf77a6899650","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","timestamp":"2019. május. 28. 08:19","title":"Újabb súlyos baleset a 4-es főúton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas órajelen képes működni. ","shortLead":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas...","id":"20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49b5004-4de0-4dee-b69d-508d3b53825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Ez ütős lesz: 8x5 GHz-es processzort készül kiadni az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b76dbe5-ed5a-40f7-9756-446519ef7995","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn a VfB Stuttgart búcsúztatásával feljutott a Bundesligába.","shortLead":"Hétfőn a VfB Stuttgart búcsúztatásával feljutott a Bundesligába.","id":"20190528_Tortenelmi_tettet_hajtott_vegre_a_Bundesligaba_jutassal_az_Union_Berlin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b76dbe5-ed5a-40f7-9756-446519ef7995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb12bfb-982e-4f34-a5c9-113b6b92d972","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tortenelmi_tettet_hajtott_vegre_a_Bundesligaba_jutassal_az_Union_Berlin","timestamp":"2019. május. 28. 11:28","title":"Történelmi tettet hajtott végre a Bundesligába jutással az Union Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a000a8d8-18a9-45ca-b090-25b925f2fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-vezér és kormányfő bevallottan a finneknek drukkol hokiban, 1994-ben, a Fidesznek nagy vereséget hozó választás éjszakáján is a vb-döntőt nézte, akkor csapatának nem sikerült nyernie.","shortLead":"A Fidesz-vezér és kormányfő bevallottan a finneknek drukkol hokiban, 1994-ben, a Fidesznek nagy vereséget hozó...","id":"20190526_Orban_duplan_orulhet_csapata_vbt_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a000a8d8-18a9-45ca-b090-25b925f2fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f0c76-771a-4a93-a00d-b0a78cffb6df","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Orban_duplan_orulhet_csapata_vbt_nyert","timestamp":"2019. május. 26. 22:58","title":"Orbán duplán örülhet, csapata vb-t nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]