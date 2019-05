Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","shortLead":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","id":"20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f19b20-8ec8-4200-a4f2-7b0859788b0e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","timestamp":"2019. május. 28. 10:06","title":"NBA: Durant nem játszik a döntő első mérkőzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka...","id":"20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aff8d2-00e0-4041-a2c8-40659e81610c","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","timestamp":"2019. május. 26. 18:59","title":"EP-választás: este fél hétkor 41,74 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","shortLead":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","id":"20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d754a8e-04f2-4982-9eec-f2180d56946e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Tóta W.: Európa is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-nak bőven lesz szövetségese az Európai Parlamentben - mondta a hvg.hu tudósítójának Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke vasárnap este, akitől azt is megkérdeztük, terveznek-e szocialista politikusokat átcsábítani magukhoz.","shortLead":"A DK-nak bőven lesz szövetségese az Európai Parlamentben - mondta a hvg.hu tudósítójának Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke...","id":"20190527_Gyurcsany_Ferenc_A_DK_a_gyoztesekhez_ul_be_a_Fidesz_pedig_a_vesztesek_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d50f7e8-1c8e-48d1-95bc-2038134bf6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_Ferenc_A_DK_a_gyoztesekhez_ul_be_a_Fidesz_pedig_a_vesztesek_koze","timestamp":"2019. május. 27. 00:37","title":"Gyurcsány Ferenc: A DK a győztesekhez ül be, a Fidesz pedig a vesztesek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946a6ed4-45c0-4872-8de6-a98268639f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első teaser még tényleg nem sokat mutat a 6-os sorozat örököséből, a sportos négyajtós kupéból.","shortLead":"Az első teaser még tényleg nem sokat mutat a 6-os sorozat örököséből, a sportos négyajtós kupéból.","id":"20190528_bmw_8_grand_coupe_teaser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946a6ed4-45c0-4872-8de6-a98268639f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74072e1c-ed7a-419b-8b74-34395e086409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_bmw_8_grand_coupe_teaser","timestamp":"2019. május. 28. 10:18","title":"Egy poros videóban már feltűnik a BMW 8-as Grand Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek, évekre börtönbe kerülhetnek.\r

","shortLead":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek...","id":"20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ff41bf-6a86-474f-b028-cadb7e762e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","timestamp":"2019. május. 27. 09:59","title":"Kicsit elfajult a karácsonyi buli: leharapta az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. Az ellenzéknek tovább kell erősödnie, és helyi szinten szerveződnie, nem szabad visszatérni a nyilvános egyezkedésekhez.","shortLead":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága...","id":"20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3bf2a9-c96c-41a7-b6ab-d9d71c9ec866","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","timestamp":"2019. május. 27. 16:42","title":"Political Capital: Fokozhatja a Fidesz az ellenzék elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három embert gyanúsítanak a férfi megölésével. ","shortLead":"Három embert gyanúsítanak a férfi megölésével. ","id":"20190526_letartoztatas_ujpest_autokereskedo_emberoles_gyanusitottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c0976e-f93f-4f8f-b815-833f989ebeaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_letartoztatas_ujpest_autokereskedo_emberoles_gyanusitottak","timestamp":"2019. május. 26. 15:54","title":"Letartóztatták az újpesti autókereskedő feltételezett gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]