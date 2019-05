Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett \"Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia\" építésének előkészítéséről rendelkezik a kormány a legfrissebb Magyar Közlönyben.","shortLead":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett...","id":"20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f57e8-de60-44f0-b274-4a10d4ee4115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","timestamp":"2019. május. 28. 10:09","title":"Sportakadémiát és árvízi védművet akar a kormány a Hajógyári-szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f06caa-c9a7-4eea-8149-6e67494aff7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy legalábbis megpróbálja. Most egy transznemű férfi történetén keresztül.","shortLead":"Vagy legalábbis megpróbálja. Most egy transznemű férfi történetén keresztül.","id":"20190528_Tovabb_rombolja_a_macso_sztereotipiakat_a_Gillette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f06caa-c9a7-4eea-8149-6e67494aff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc5425-32da-4cb6-8270-4ea683ba6ae5","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Tovabb_rombolja_a_macso_sztereotipiakat_a_Gillette","timestamp":"2019. május. 28. 13:01","title":"Tovább rombolja a macsó sztereotípiákat a Gillette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt állapotban Nyugat-Európából, ha azok régebbi motorjai túlzottan szennyezik a környezetet. Ezen a helyzeten változtatna most a kormány terve.","shortLead":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt...","id":"20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c69a1-cc21-429e-897d-af67ee98d911","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","timestamp":"2019. május. 28. 15:48","title":"A németek sem jókedvükben dobják el a régi autót. Szerencsére ilyenkor jön a magyar nepper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára, hogy \"egy csodálatos országot teremtettünk együtt\". ","shortLead":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára...","id":"20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753bb906-5814-4d48-af5c-bb19178df6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Két hét alatt meg tudta venni új otthonát az adományokból a zsámboki család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a000a8d8-18a9-45ca-b090-25b925f2fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-vezér és kormányfő bevallottan a finneknek drukkol hokiban, 1994-ben, a Fidesznek nagy vereséget hozó választás éjszakáján is a vb-döntőt nézte, akkor csapatának nem sikerült nyernie.","shortLead":"A Fidesz-vezér és kormányfő bevallottan a finneknek drukkol hokiban, 1994-ben, a Fidesznek nagy vereséget hozó...","id":"20190526_Orban_duplan_orulhet_csapata_vbt_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a000a8d8-18a9-45ca-b090-25b925f2fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f0c76-771a-4a93-a00d-b0a78cffb6df","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Orban_duplan_orulhet_csapata_vbt_nyert","timestamp":"2019. május. 26. 22:58","title":"Orbán duplán örülhet, csapata vb-t nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba kerül majd.","shortLead":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba...","id":"20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c117-5377-4e54-9b2c-66c8afe5aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Vége az ingyen tankolásnak az Elmű-oszlopokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","id":"20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd383-116f-4b59-b6a0-864a65eeec6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","timestamp":"2019. május. 27. 20:03","title":"Izgalmas újdonság kerülhet az idei iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]