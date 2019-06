Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. Íme néhány érdekes adat a monstrumról. ","shortLead":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. Íme néhány...","id":"20190605_hableany_hajobaleset_duna_clark_adam_uszodaru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cf05b-71eb-49ab-81f1-13bb24db0d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_hableany_hajobaleset_duna_clark_adam_uszodaru","timestamp":"2019. június. 05. 10:03","title":"200 tonnát is megemel az úszódaru, amivel felszínre hozzák a Hableány roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk, mi áll benne. ","shortLead":"Mutatjuk, mi áll benne. ","id":"20190604_Orban_levelet_kuldott_a_visszavonulo_Kiraly_Gabornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e7da0e-72e2-47f2-bef7-c7e46bd48d58","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Orban_levelet_kuldott_a_visszavonulo_Kiraly_Gabornak","timestamp":"2019. június. 04. 09:36","title":"Orbán levelet küldött a visszavonuló Király Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","shortLead":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","id":"20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128359b-5dd9-42ef-b0d5-d8072463d0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Olyan frissítés jöhet az új iPhone-okba, amire egy felhasználó sem mondana nemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Pécs felé vezető szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autópálya Pécs felé vezető szakaszát lezárták.","id":"20190603_uttest_sztrada_m6_autopalya_rendorseg_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e79282-4416-471a-b497-86f0997060c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_uttest_sztrada_m6_autopalya_rendorseg_lezaras","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Úttestre zuhant egy ember az M6-oson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is beszélhetett nemrég Orbán és a cseh elnök Milos Zeman. A cégek között érintettek lehetnek orosz és Mészáros-hátterűek is. A 40 százalékos magyar beszállítói részvétel egyre kevésbé valószínű.\r

\r

","shortLead":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is...","id":"20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55901a-f157-45ad-942d-83400a7be002","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","timestamp":"2019. június. 05. 09:33","title":"Orosz és Mészáros-hátterű cseh cégek is utaznak a paksi bővítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a29644e-d3b8-40f8-9980-a0db8a303da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple most zajló fejlesztői konferenciáját választotta a Microsoft, hogy bemutassa Minecraft Earth nevű játékát, ami a kiterjesztett valóságon alapszik. ","shortLead":"Az Apple most zajló fejlesztői konferenciáját választotta a Microsoft, hogy bemutassa Minecraft Earth nevű játékát, ami...","id":"20190604_minecraft_earth_video_bemutato_apple_wwdc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a29644e-d3b8-40f8-9980-a0db8a303da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a714209-8037-4184-ad41-a379ede1e7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_minecraft_earth_video_bemutato_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 14:33","title":"Ez valami döbbenet: megmutatták az első videót az új Minecraftról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11124273-1587-4fa1-b36b-ecc1202b1cde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetemeket az üzleti érdekek motiválják a diákoké helyett” – mondta egy volt hallgató az Anglia Ruskin Universityről.","shortLead":"„Az egyetemeket az üzleti érdekek motiválják a diákoké helyett” – mondta egy volt hallgató az Anglia Ruskin...","id":"20190603_Beperelte_volt_diakja_a_brit_egyetemet_a_gyenge_oktatas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11124273-1587-4fa1-b36b-ecc1202b1cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50967ced-ee3c-4f3e-8457-e1c00ae01810","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Beperelte_volt_diakja_a_brit_egyetemet_a_gyenge_oktatas_miatt","timestamp":"2019. június. 03. 16:14","title":"Beperelte volt diákja a brit egyetemet a gyenge oktatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]