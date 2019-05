Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","shortLead":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","id":"20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4dce1e-9664-4b24-9bd1-b356fd091e32","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","timestamp":"2019. május. 29. 10:51","title":"Pina Bauscht az internet hozza közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki a csatornáról – mondta el az Indexnek az üzletember.","shortLead":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki...","id":"20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b09b1e-8274-44b3-9afc-e9a1c6bbb0db","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","timestamp":"2019. május. 29. 19:25","title":"Vida József a TV2 megvásárlásáról: \"Hazafias ügy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem engedi, hogy a Play áruházban található appok segítségével kereskedjenek vele.","shortLead":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem...","id":"20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c85062a-0b4f-421f-b46e-066fc7037bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","timestamp":"2019. május. 30. 11:33","title":"Megtiltja a Google, hogy a Play áruházban árulják a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnő Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a legjobb 32 közé.","shortLead":"A magyar teniszezőnő Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a legjobb 32 közé.","id":"20190530_Sima_gyozelemmel_kezdett_Babos_Timea_parosban_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2888314-1054-4e3e-83f1-e32cf4243c53","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Sima_gyozelemmel_kezdett_Babos_Timea_parosban_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. május. 30. 19:27","title":"Sima győzelemmel kezdett Babos Tímea párosban a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való kapcsolattartásban a Cégkapu, bár vannak hiányosságai a rendszernek – így értékeli a Deloitte a Cégkaput az eddigi öt hónap tapasztalatai alapján.","shortLead":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való...","id":"20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ddfddd-099c-49aa-8266-ad743f882588","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","timestamp":"2019. május. 30. 14:53","title":"Apróságokra kell figyelni, hogy ne bukjon a vállalat nagyot a Cégkapuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten. A mentők hét halálos áldozatról számoltak be, hét embert kórházba szállítottak, sokakat még keresnek – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten...","id":"20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481eee-016a-4925-9045-60e3f0f1bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","timestamp":"2019. május. 30. 00:44","title":"Dél-koreaiak utaztak a Dunán elsüllyedt hajón, hét halálos áldozatról tudnak a hatóságok – videó a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","shortLead":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","id":"20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ae8b68-eb51-4a90-a212-c6f8468b27b7","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Feszült volt a Chelsea edzése Bakuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok, a túlzott? Mit értékelünk magunkban és másokban?","shortLead":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok...","id":"20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fe56f9-841b-4a89-b4ad-795cc1360f2f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","timestamp":"2019. május. 30. 12:15","title":"Egészséges önbizalom? De mennyi az egészséges?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]