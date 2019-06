Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10 millió képet tartalmazott mintegy 100 ezer személyről. A Financial Times értesülését a Microsoft megerősítette.","shortLead":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10...","id":"20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64bb52-d160-4048-8ead-996824e9e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","timestamp":"2019. június. 08. 08:03","title":"A Microsoft titokban törölte a 100 ezer ember arcáról 10 millió fotót tartalmazó adatbázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

A magyar köztársasági elnök közölte mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, törvénysértő, nemzetközi megállapodást sértő és mélységesen erkölcstelen is volt.","shortLead":"

A magyar köztársasági elnök közölte mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, törvénysértő...","id":"20190608_Ader_szerint_torvenyserto_es_erkolcstelen_ami_az_uzvolgyi_temetoben_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72491015-91a5-407e-9d9b-3c963b383304","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Ader_szerint_torvenyserto_es_erkolcstelen_ami_az_uzvolgyi_temetoben_tortent","timestamp":"2019. június. 08. 15:11","title":"Áder szerint törvénysértő és erkölcstelen, ami az úzvölgyi temetőben történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak a forgalomból.","shortLead":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak...","id":"20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf03ea3-d48b-4a60-a9d1-a127af89ae64","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","timestamp":"2019. június. 07. 20:22","title":"Pénzt csalt ki egy külföldi a dunai hajóbalesetről tudósító egyik dél-koreai újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

","shortLead":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

","id":"20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3462f76-c5a6-4fe9-8018-9e9f6a81780f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","timestamp":"2019. június. 07. 21:52","title":"Meghalt Benke László mesterszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","shortLead":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","id":"20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8af407-1b42-48ef-9447-1674a86daa4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","timestamp":"2019. június. 08. 13:50","title":"Egy volt McDonald's menedzser nyit Zing burgerezőt az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","shortLead":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","id":"20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4036462-8393-4827-a81e-7f4cd423409d","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 09. 10:28","title":"Román-magyar szolidaritási menetet rendeztek Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","shortLead":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","id":"20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00de144-0080-4da3-a0e9-9b51bd5c0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","timestamp":"2019. június. 08. 12:59","title":"Betörőt üldöztek a rendőrök, állatira meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél; vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét - jelentette be Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője.","shortLead":"Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél; vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét - jelentette...","id":"20190608_Ujabb_holttestet_talaltak_a_Dunaban_Erdnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b24045c-0310-4ea2-b2eb-1106e715d614","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Ujabb_holttestet_talaltak_a_Dunaban_Erdnel","timestamp":"2019. június. 08. 21:19","title":"Újabb holttestet találtak a Dunában Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]