Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","shortLead":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","id":"20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab6468f-eeff-4227-834d-210fac762f2a","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","timestamp":"2019. június. 17. 10:19","title":"Erzsébet királynőnek fontosabb dolga is akad, mint a dédunokája keresztelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","shortLead":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","id":"20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197c744b-cd0b-481e-961b-5b98128b1739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","timestamp":"2019. június. 16. 18:20","title":"Ezekkel a számokkal nyert valaki 72 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azonnali egyeztetést kértek az érdekvédők a kormánytól, miután kiderült, mennyivel emelik az egészségügyi szakdolgozók alapbérét.","shortLead":"Azonnali egyeztetést kértek az érdekvédők a kormánytól, miután kiderült, mennyivel emelik az egészségügyi szakdolgozók...","id":"20190617_Azzal_az_egeszsegugyi_beremelessel_buszkelkedik_a_kormany_amit_2016ban_jelentettek_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea12419e-582d-42be-b6b1-71878b870eaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Azzal_az_egeszsegugyi_beremelessel_buszkelkedik_a_kormany_amit_2016ban_jelentettek_be","timestamp":"2019. június. 17. 07:09","title":"Azzal az egészségügyi béremeléssel büszkélkedik a kormány, amit 2016-ban jelentettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ketten is feljelentést tettek, miután kijött a 444.hu filmje a témában, az adóhatóság szerint azonban nincs ott semmi látnivaló. ","shortLead":"Ketten is feljelentést tettek, miután kijött a 444.hu filmje a témában, az adóhatóság szerint azonban nincs ott semmi...","id":"20190617_nav_ferencvaros_parkolas_feljelentes_koltsegvetesi_csalas_baranyi_krisztina_tenyi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0d9ad1-ba35-442b-8d23-4ff75d507d09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_nav_ferencvaros_parkolas_feljelentes_koltsegvetesi_csalas_baranyi_krisztina_tenyi_istvan","timestamp":"2019. június. 17. 15:28","title":"Úgy tűnik, a NAV-nál nem éri el az ingerküszöböt a ferencvárosi parkolási botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0059812e-15d2-4b1f-a6d8-cf594f640e2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsére nem sérültek meg a benne lévő tojások.","shortLead":"Szerencsére nem sérültek meg a benne lévő tojások.","id":"20190617_Nem_magyar_hobort_tengeri_teknosok_feszket_rongalta_egy_no_Miamiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0059812e-15d2-4b1f-a6d8-cf594f640e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83ce25a-332f-4b92-8eba-6264b3d81830","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_magyar_hobort_tengeri_teknosok_feszket_rongalta_egy_no_Miamiban","timestamp":"2019. június. 17. 11:25","title":"Nem magyar hóbort: tengeri teknősök fészkét rongálta egy nő Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","shortLead":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","id":"20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a9c8ee-8698-4240-b7e3-eacf64eda037","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","timestamp":"2019. június. 17. 11:21","title":"Magyar leleményesség: íme a 635 lóerős új Bentley kombi változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","shortLead":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","id":"20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f57b34c-313e-43bd-b6a9-fa21d0a16cd8","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","timestamp":"2019. június. 16. 17:32","title":"Meghalt Köteles Erzsébet tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]