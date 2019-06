Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz Tarlós István kihívója az őszi önkormányzati választáson. A kampány véghajrájába a maga módján a főpolgármester is beszállt.","shortLead":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz...","id":"20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06556b3a-2462-4592-bb53-289e86c07d45","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 20:00","title":"Karácsony eljátszotta Orbán poénját, Kálmán érdekében Dobrevet vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi székhelyű páneurópai intézmény parlamenti közgyűlése.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi...","id":"20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929d1301-4b8e-423f-8f50-571091c59396","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","timestamp":"2019. június. 26. 20:57","title":"Megvan az Európa Tanács új főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús szerkezet felrobbant a területen. Senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús...","id":"20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3d7c91-6118-4483-81a8-da87ef60838a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","timestamp":"2019. június. 26. 10:33","title":"Óriási krátert hagyott maga után egy felrobbant világháborús bomba Németországban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","shortLead":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","id":"20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24683865-1b47-4109-bf3a-0f81f04d533b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","timestamp":"2019. június. 27. 08:55","title":"Bezárta magát a napon álló autóba egy gyerek Debrecenben, a tűzoltók szabadították ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek, a tettekből szokások, a szokásokból mintázatok lesznek, a tovagyűrűző hatások pedig mederbe terelik egész életünk alakulását. ","shortLead":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek...","id":"20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f15b6bc-6639-486e-b89a-20350b9429cf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","timestamp":"2019. június. 27. 08:15","title":"Így gondolkodik az egészséges önbizalmú ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és az ügyfelek mozgását is követni tudták éveken át – jelentette a Cybereason kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és...","id":"20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243fc7a-6c89-4583-a2fc-f60f28435948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","timestamp":"2019. június. 26. 08:03","title":"Kiderült, hogy feltörték a mobilszolgáltatók rendszereit, rengeteg mindenhez hozzáfértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi intézkedéseket.","shortLead":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi...","id":"20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0475ee-03a7-41fc-a037-4efd9ac4ef83","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","timestamp":"2019. június. 27. 12:37","title":"G. Fodor Gábor: Peer Krisztián egy gyáva ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek Orbán Viktor miniszterelnök, azt követően, hogy a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben.","shortLead":"Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek...","id":"20190626_Varga_Juditot_jeloli_Orban_az_igazagugyi_miniszteri_posztra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f766a40-42f9-4dbc-9ef8-96282367c31c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Varga_Juditot_jeloli_Orban_az_igazagugyi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. június. 26. 18:58","title":"Varga Juditot jelöli Orbán az igazságügyi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]