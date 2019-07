Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is sorra épülnek új arénák. Néhol a pénzügyek miatt eközben két osztályt esik vissza a csapat, máshol megszűnik az utánpótlás.","shortLead":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is...","id":"20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf1d2b6-fcec-4a8d-ab4c-5c1f1eb82fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","timestamp":"2019. július. 15. 11:07","title":"A stadionépítési láz az NB III.-ban is tombol: mutatunk néhány kirívó példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás, hatalmas szállítójármű felborult egy kanyarban.","shortLead":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás...","id":"20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52953657-16cd-4685-8291-2127d78ad6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","timestamp":"2019. július. 15. 18:22","title":"Ilyen, amikor a világ egyik legnagyobb teherautóján nem fog a fék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra áll és alig jár iskolába. A diáklány ügyvédje szerint a dupla pernyertesség után következő lépésként sérelemdíjat kérnek a karaktergyilkossággal próbálkozó lapoktól, mivel több kormányközeli lap megint szinkronban indított támadást, ez összességében milliós összeg is lehet.","shortLead":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra...","id":"20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc095f7-61ed-4101-a397-b5c08b996778","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","timestamp":"2019. július. 15. 07:00","title":"Milliós sérelemdíjért perel Nagy Blanka, miután az Origót is legyőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Julian Assange cáfol.","shortLead":"Julian Assange cáfol.","id":"20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25452c33-76dd-4ce3-b0b7-9666b4402335","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","timestamp":"2019. július. 16. 06:10","title":"CNN: A WikiLeaks alapítója Londonból irányította a beavatkozást a 2016-os amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","shortLead":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","id":"20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474d43c-e489-4a59-881f-e7fa9bc7c83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","timestamp":"2019. július. 17. 05:36","title":"Szeptembertől lesz 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen az előírások szerint üzemeltek. ","shortLead":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen...","id":"20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71739f38-b2f7-4ddc-b495-14fe0c3a5060","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","timestamp":"2019. július. 15. 09:13","title":"Több kalandpálya használatát is megtiltotta az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben. A 21 magyar képviselőből csak ketten szavaztak nemmel. A neheze viszont még nem ért véget, ki kell jelölni az Európai Bizottság tagjait, akikre kemény bizottsági meghallgatások várhatnak. ","shortLead":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben...","id":"20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567a187-29ef-4e9b-a271-f23dc7083392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","timestamp":"2019. július. 16. 19:35","title":"Elfogadta az EP, Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","shortLead":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","id":"20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd4824-7b00-4c46-bfb1-f71ad2348777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","timestamp":"2019. július. 15. 11:15","title":"Csak májusban közel 53 nap késést hoztak össze a repülők Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]