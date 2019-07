Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a hatóságok is úgy döntenek, 2019 végére lezárulhat az Apple felvásárlása, amellyel gyakorlatilag kiléptetik az Intelt az okostelefonos piacról.","shortLead":"Ha a hatóságok is úgy döntenek, 2019 végére lezárulhat az Apple felvásárlása, amellyel gyakorlatilag kiléptetik...","id":"20190725_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93799d7-567f-479d-a0f4-819b30858436","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","timestamp":"2019. július. 25. 23:11","title":"Hivatalos: 1 milliárd dollárért megveszi az Apple az Intel modemchip-üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos tudnivalókat, de bárki más is hasznát veheti a tanácsoknak, aki lakást bérelne.","shortLead":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos...","id":"20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d919ba55-ae4b-4c06-b606-4510014bf1ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","timestamp":"2019. július. 26. 11:30","title":"Kilenc pont, amire mindenkinek érdemes figyelnie, amikor albérletet vesz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. 