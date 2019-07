Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","shortLead":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","id":"20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c7950-af7a-4a50-960c-727036572f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","timestamp":"2019. július. 28. 15:55","title":"Két lány megölését ismerte be a román stopposgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy vállalati krízis után a szervezet képviselőinek közösen kell megemészteniük a történteket. Ha minden jól megy, a krízisek új lehetőséggé lényegülnek át.","shortLead":"Egy vállalati krízis után a szervezet képviselőinek közösen kell megemészteniük a történteket. Ha minden jól megy...","id":"20190728_Hogyan_forditsa_egy_ceg_a_maga_hasznara_a_kriziseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f755a-de21-43d4-8739-6bf348bed971","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190728_Hogyan_forditsa_egy_ceg_a_maga_hasznara_a_kriziseket","timestamp":"2019. július. 28. 19:15","title":"Hogyan fordíthatja egy cég a maga hasznára a kríziseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9b02e-e705-4875-8f9d-f67be9d1b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki megállította minden idők egyik legnagyobb kibertámadását. A férfit egy malware megalkotásával vádolták meg, végül vádalku született.","shortLead":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki...","id":"20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c9b02e-e705-4875-8f9d-f67be9d1b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6361e143-cb81-4fb4-88d9-09d744c8e80c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","timestamp":"2019. július. 29. 13:03","title":"Megúszta a börtönt az informatikus, aki 3028 forintból állította meg WannaCry zsarolóvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi határozatok megváltoztatásának lehetőségét – mondta ki az EU Bírósága. Mostantól újra érdemi döntést hozhatnak a hazai bíróságok a menekültügyi hatóság rossz határozataival szemben.","shortLead":"Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi...","id":"20190729_Dontott_az_EU_birosaga_adhat_a_magyar_birosag_is_menedekjogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3c06d3-64df-4f5d-a638-426ad6716163","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Dontott_az_EU_birosaga_adhat_a_magyar_birosag_is_menedekjogot","timestamp":"2019. július. 29. 14:47","title":"Döntött az EU bírósága: adhat a magyar bíróság is menedékjogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air Baltic gépének műszaki hiba miatt kellett megszakítania útját.","shortLead":"Az Air Baltic gépének műszaki hiba miatt kellett megszakítania útját.","id":"20190728_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_utasszallito_a_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b387aa4b-5a27-4715-bb91-bc426aa2a4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_utasszallito_a_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 28. 07:39","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","shortLead":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","id":"20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ea884-250b-4956-8597-e6aa24a23f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II. világháború alatt, 1942-ben a Hogland-sziget közelében elsüllyedt Scsuka-308-as szovjet tengeralattjárót megtekintse.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II...","id":"20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daffcd94-b709-406a-b67f-829dd5813ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","timestamp":"2019. július. 27. 19:07","title":"Putyin integetett és lemerült a tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]