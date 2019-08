Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","shortLead":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","id":"20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc7856-dde3-4853-ac52-cd9a9f4af203","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:13","title":"11 parkoló autóban tett kárt egy Audival száguldozó fiatal Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fa6e3-ded3-4dea-947d-ff9a68d449be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon messze van még a vége. ","shortLead":"Nagyon messze van még a vége. ","id":"20190804_Igy_all_most_a_romaiparti_szabadstrand_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614fa6e3-ded3-4dea-947d-ff9a68d449be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66f5d3-2dc3-4ec2-8be4-c097ad6275aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Igy_all_most_a_romaiparti_szabadstrand_ugye","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:31","title":"Így áll most a római-parti szabadstrand ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","shortLead":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","id":"20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98322b2d-5b72-4b27-8f17-d67e42575883","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:57","title":"Elszökött nők tettek feljelentést az őket prostitúcióra kényszerítő férfi ellen Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a harc a Realme és a Xiaomitól különálló márkaként funkcionáló Redmi között, hogy melyikük jelzi majd a világ első, 64 MP-es kamerával szerelt telefonját. A következő napokban bármi megtörténhet.","shortLead":"Nagy a harc a Realme és a Xiaomitól különálló márkaként funkcionáló Redmi között, hogy melyikük jelzi majd a világ...","id":"20190805_redmi_es_realme_esemeny_64_mpes_okostelefon_kamera_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420f290e-3244-469c-9257-ad201ba8c4bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_redmi_es_realme_esemeny_64_mpes_okostelefon_kamera_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:03","title":"Realme vagy Redmi: eldől, kié lesz az első 64 MP-es kamerával szerelt okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67abf11a-3faf-4220-9ac8-8d24b95c3a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Legalábbis a környező kerületekben a mérések szerint határértéken belüli a fesztivál zajszintje.","shortLead":"Legalábbis a környező kerületekben a mérések szerint határértéken belüli a fesztivál zajszintje.","id":"20190806_Iden_is_eleg_halk_lesz_a_Sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67abf11a-3faf-4220-9ac8-8d24b95c3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5a71f-4bb2-4dbe-9ef5-112e1cddeeb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_Iden_is_eleg_halk_lesz_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:12","title":"Idén is elég halk lesz a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe. ","shortLead":"A rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe. ","id":"20190804_Ledobtak_egy_6_eves_kisfiut_a_Tate_Modern_kilatoteraszartol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a925d825-9829-474a-8b42-458fc477cfca","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ledobtak_egy_6_eves_kisfiut_a_Tate_Modern_kilatoteraszartol","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:09","title":"Ledobtak egy 6 éves kisfiút a Tate Modern kilátóteraszáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítik, anélkül, hogy tudnánk róla. A vállalatok nemrég ígéretet tettek rá, hogy változtatnak gyakorlatukon, addig pedig felfüggesztik az adatgyűjtést.","shortLead":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is...","id":"20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795bf10-7b26-4c1c-9dc6-280efeb6acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:03","title":"Változtat a Google és az Apple a hallgatózásból kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]