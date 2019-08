Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","shortLead":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","id":"20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136481-90d1-4fd5-acaf-943aacc8c8f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:46","title":"Alföldi üzent a Pesti Srácoknak: \"Egy tisztességes, becsületes férfi ilyenkor bocsánatot kér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A háttérben már helyezkednek azok, akik arra számítanak, hogy 2024-ben Putyin távozik a hatalomból. \r

","shortLead":"A háttérben már helyezkednek azok, akik arra számítanak, hogy 2024-ben Putyin távozik a hatalomból. \r

","id":"20190807_Putyin_talan_meg_sosem_volt_ennyire_kenyes_helyzetben__es_ez_a_lepesein_is_latszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79370fad-326f-411d-b202-95fa9a4d1423","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Putyin_talan_meg_sosem_volt_ennyire_kenyes_helyzetben__es_ez_a_lepesein_is_latszik","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:54","title":"Putyin talán még sosem volt ennyire kényes helyzetben - és ez a lépésein is látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","shortLead":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","id":"20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99f0c5-0b4c-41bf-be1f-28afbd5c4751","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:02","title":"Pesti Srácok: Tolószékes embereket sem szeretnénk hirdetéseken nézegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","shortLead":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","id":"20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8134a3-213c-46ab-aa0d-0b64ca0dd6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:48","title":"Jobbikos vezetéssel állítanak közös egyéni jelölteket Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e593e79e-97e0-4f00-9932-f320b1aecb85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzés eleje és vége volt veszélyes a Fradira, de sikerült belőniük egy gólt.","shortLead":"A mérkőzés eleje és vége volt veszélyes a Fradira, de sikerült belőniük egy gólt.","id":"20190806_A_Ferencvaros_dontetlent_jatszott_Dinamo_Zagreb_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e593e79e-97e0-4f00-9932-f320b1aecb85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1802d7fa-d5b4-4924-a900-9a646fe7184a","keywords":null,"link":"/sport/20190806_A_Ferencvaros_dontetlent_jatszott_Dinamo_Zagreb_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:59","title":"A Ferencváros döntetlent játszott Dinamo Zagreb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig, először külföldön váltak ismertté, a hazai zenei véráramba pedig A Dal után kerültek be. Egy-egy ügy apropóján ők is felemelik a hangjukat a rasszizmus ellen, de nem akarnak polgárjogi harcosokká válni. A zenekar vezetőjével, Oláh Józseffel, és menedzserükkel, László Sándorral beszélgettünk, többek között az új Parno Graszt-albumról.","shortLead":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig...","id":"20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a70a1d-28ee-42fb-93e1-ca3264c2c73d","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:00","title":"Nem tanultunk zenélni, mi csak csapatjuk – Parno Graszt-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi autójánál.","shortLead":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi...","id":"20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f474c-a477-424b-9cca-7f59b5d7e139","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:21","title":"Csendet kérünk: Michelisz autójának gyártója bemutatja első elektromos versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]