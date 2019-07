Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött a teljes területzár a Városligetben, ahol péntek délelőtt világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei.","shortLead":"Megkezdődött a teljes területzár a Városligetben, ahol péntek délelőtt világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_tuzszereszek_hatastalanitas_varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50abaf1-b9f7-413f-998a-e9ba23edecf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_tuzszereszek_hatastalanitas_varosliget","timestamp":"2019. július. 26. 11:16","title":"Ez az a bomba, amely miatt lezárják a Városliget környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c01fa2a-956c-4327-9ddb-5509159801a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyógyulásra koncentrál. ","shortLead":"A gyógyulásra koncentrál. ","id":"20190726_Selma_Blair_szklerozis_multiplex_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c01fa2a-956c-4327-9ddb-5509159801a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a257e3-6022-4ff9-9967-7a2edc371ffa","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Selma_Blair_szklerozis_multiplex_betegseg","timestamp":"2019. július. 26. 12:59","title":"Selma Blair kopasz, de esze ágában sincs feladni a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb580fa-f2cd-412c-b72f-e0b10e85217d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok módosítása folyamatban van – írta a Budapest Airport, amikor az augusztusra ígért éjszakai repülési tilalomról kérdeztük. A Wizz Air pedig elárulta: nem változik a menetrend, ugyanúgy szállnak le gépek éjfél után, legfeljebb a főváros helyett az agglomeráció kapja meg a zajterhelést.","shortLead":"A jogszabályok módosítása folyamatban van – írta a Budapest Airport, amikor az augusztusra ígért éjszakai repülési...","id":"20190726_legterzar_repulesi_tilalom_repuloter_airport_wizz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb580fa-f2cd-412c-b72f-e0b10e85217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe220376-eb0e-4bbd-8ba1-8cd87a2fad5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_legterzar_repulesi_tilalom_repuloter_airport_wizz","timestamp":"2019. július. 26. 11:05","title":"Hiába ígértek repülési tilalmat, augusztustól is érkeznek repülők éjfél után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt azonban az érintettek nem így érzik. ","shortLead":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt...","id":"20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337e9aae-c364-43ea-b66a-3b46ef55d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","timestamp":"2019. július. 26. 17:15","title":"\"Háromkor vége a kemoterápiának, ha nem állok itt hajnalban, lemaradhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedő Epstein vagyonkezelője éppúgy a Deutsche Bank volt, mint az amerikai elnöké.","shortLead":"A lánykereskedő Epstein vagyonkezelője éppúgy a Deutsche Bank volt, mint az amerikai elnöké.","id":"20190727_donald_trump_jeffrey_epstein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f47015-60c7-4597-8ead-080be75b6d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_donald_trump_jeffrey_epstein","timestamp":"2019. július. 27. 07:25","title":"Kínosan érintheti Donald Trumpot az Epstein-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négyes is szépen fizet.","shortLead":"A négyes is szépen fizet.","id":"20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373bc38-46ca-4931-8791-d990bf3ce8c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 27. 20:08","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","shortLead":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","id":"20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcefccf-1c25-4156-9699-cff5eb4ae329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","timestamp":"2019. július. 26. 15:46","title":"Közpénzből bővítik Mészáros Lőrinc luxushoteljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1b2b7-5c6d-43b1-b771-9b34767b7f6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem terjedtek el az utakon a másfél évszázada már kipróbált levegőmentes abroncsok.","shortLead":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem...","id":"201927__legmentes_autogumi__akerek_ujrafeltalalasa__foldtol_elrugaszkodott_otlet__valami_meg_nem_kerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1b2b7-5c6d-43b1-b771-9b34767b7f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8f1ba6-9020-40a1-8798-9393c83a202f","keywords":null,"link":"/cegauto/201927__legmentes_autogumi__akerek_ujrafeltalalasa__foldtol_elrugaszkodott_otlet__valami_meg_nem_kerek","timestamp":"2019. július. 27. 17:30","title":"Légtelen történet: forradalmat hozhat a kerék újrafeltalálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]