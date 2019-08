Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","shortLead":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","id":"20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ceb3bb-14d0-47a3-a0c7-702d2180ea68","keywords":null,"link":"/sport/20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:02","title":"Dübörgés testközelből - ilyen volt az F1-es Magyar Nagydíj pénteki napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d950428-b05f-454c-9e7f-b47814fd62d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világhírű magyar filmrendezőnek lassan tízéves az utolsó filmje, de a rendezést nem hagyta abba. Legutóbb júniusban, a Bécsi Ünnepi Hetekre készített hajléktalan emberekről előadást. Azért nem dolgozik Magyarországon, mert nem szeretne kompromisszumokat kötni.","shortLead":"A világhírű magyar filmrendezőnek lassan tízéves az utolsó filmje, de a rendezést nem hagyta abba. Legutóbb júniusban...","id":"20190802_Tarr_Bela_Magyarorszagon_elfogadtak_egy_gyalazatos_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d950428-b05f-454c-9e7f-b47814fd62d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee3fea9-9711-49f4-804d-c1935d477994","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Tarr_Bela_Magyarorszagon_elfogadtak_egy_gyalazatos_torvenyt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:57","title":"Tarr Béla: Magyarországon elfogadtak egy gyalázatos törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","shortLead":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","id":"20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59232c-a64c-49a0-abcf-3e3fd4b3279a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:21","title":"Itt az új Audi villanyautó, nem megnövelt, hanem csökkentett hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

","shortLead":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

","id":"20190801_Mesterseges_cunami_soport_vegig_egy_aquapark_medencejeben_Kinaban_44en_serultek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf3de1-f24f-4238-aaeb-59f7a2f4da1e","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Mesterseges_cunami_soport_vegig_egy_aquapark_medencejeben_Kinaban_44en_serultek_meg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:53","title":"Mesterséges cunami söpört végig egy aquapark medencéjében Kínában, 44-en sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válság előtti szint még messze van.","shortLead":"A válság előtti szint még messze van.","id":"20190803_Mostanra_tert_vissza_a_magyar_benzinfogyasztas_oda_ahonnan_2010ben_bezuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d552d94a-6268-4c97-9d59-fc325bc7dc97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Mostanra_tert_vissza_a_magyar_benzinfogyasztas_oda_ahonnan_2010ben_bezuhant","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:36","title":"Mostanra tért vissza a magyar benzinfogyasztás oda, ahonnan 2010-ben bezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","shortLead":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","id":"20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91afe5-a9e3-4534-b352-9560a18c4973","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:17","title":"Házkutatást tartottak a volt FBI-főnök lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c881f637-c511-42d2-a6e8-226b7a4e79a3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az ipari szerkezetváltás ugyan zátonyra futott, de közvetetten mégis lélegeztetőgépen tartotta Oroszlányt az a százmilliárd forintot is közelítő összeg, amelyet a bánya és az erőmű életben tartására csurgatott az állam. A város annak ellenére túlélte a rendszerváltást, hogy évtizedekkel ezelőtt minden porcikájával a bányával élt szimbiózisban, amelynek mára sóval hintették be a helyét.","shortLead":"Az ipari szerkezetváltás ugyan zátonyra futott, de közvetetten mégis lélegeztetőgépen tartotta Oroszlányt...","id":"20190801_oroszlany_rendszervaltas_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c881f637-c511-42d2-a6e8-226b7a4e79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce50a3b-e596-43c5-b3a1-56351d3df239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_oroszlany_rendszervaltas_riport","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:00","title":"Bányászvárosból munkásváros: Oroszlány így élte túl a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]