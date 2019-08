Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Keszthelyt már maga alá gyűrte Tiborcz István és Mészáros Lőrinc, újabban pedig a hévízi vendéglátásban is egyre több, politikai kapcsolatokkal és kötődésekkel bíró szereplő bukkan fel.","shortLead":"Keszthelyt már maga alá gyűrte Tiborcz István és Mészáros Lőrinc, újabban pedig a hévízi vendéglátásban is egyre több...","id":"20190822_Heviz_is_a_NER_buvkorebe_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb49193-c9e0-4b0a-95b5-7157351b1d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Heviz_is_a_NER_buvkorebe_kerult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:25","title":"Hévíz is a NER bűvkörébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dd9784-2477-4be2-a811-0b38a6d20475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az októberi parlamenti választások előtt a lengyel kormánypárt mindent bevet, hogy megőrizhesse hatalmát.","shortLead":"Az októberi parlamenti választások előtt a lengyel kormánypárt mindent bevet, hogy megőrizhesse hatalmát.","id":"20190821_Lemondott_az_a_lengyel_politikus_aki_gyuloletkampanyt_iranyitott_birak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4dd9784-2477-4be2-a811-0b38a6d20475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99292be7-43da-4094-b552-c6409b9ef280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Lemondott_az_a_lengyel_politikus_aki_gyuloletkampanyt_iranyitott_birak_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:15","title":"Lemondott az a lengyel politikus, aki gyűlöletkampányt irányított bírák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","shortLead":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","id":"20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd15256-a8dc-4526-9694-113178e4b645","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:59","title":"Indonéziának annyira nagy üzlet a pálmaolaj, hogy betiltja a mentes termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot a Google, a Chromebook előnyeinek kiemelésére a Windows operációs rendszerrel, illetve az ezt futtató gépekkel szemben.","shortLead":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot...","id":"20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc6b3a-af2f-4afb-9cdd-b3b390c47634","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"A Google szerint kár Windowst használni, mert már lejárt lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","shortLead":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","id":"20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d0ca00-59b6-47b1-8902-f61d066d8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:14","title":"Rövidített munkaidővel spórol egy német autóipari cég, akkora a baj az ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","shortLead":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","id":"20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2235d-dd00-4958-8ace-8e18bb186c49","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:27","title":"17 fok a különbség Kelet- és Nyugat-Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves többlet.","shortLead":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves...","id":"20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774148-155c-45ac-824e-0bed71ff7c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:26","title":"Többlettel zárta a költségvetés a második negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]