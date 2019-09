Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tette után öngyilkos lett, a holttestekre a nő nevelőanyja talált rá. Egy ideje külön élt családjától a feleségét és gyermekét meggyilkoló férfi Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel emberéleteket mentenek, ám kérdés, hogy az emberi tevékenység mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy a hurrikánszezonok idején egyre nagyobb pusztításra kell felkészülniük a térségben élőknek. Rekordokat dönt a Dorian hurrikán, ám ennál is rosszabbra kell számítani A közösségi média jóvoltából azonnal érkeznek a hírek, fotók a világot érintő eseményekről. Kérdés, mennyire hihetünk ezeknek, még abban az esetben is, ha a hírt/képet megosztók ismert személyiségek. Hamis fotók terjednek a neten a brazíliai erdőtüzekről Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe

Hidvéghi Balázst az EP igazságügyi bizottságába szánnák alelnöknek, de nem szavaztak róla. Trócsányi után újabb fideszes jelöltből nem lesz a héten EP-bizottsági alelnök

Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak. Sarolta hercegnő iskolába megy, de hogy fogják hívni?

A Fidesz félig japán származású jelöltje migrációellenes posztokat tett ki a Facebookra, a DK szintén japán származású jelöltje erre úgy reagált, hogy nem szabad úgy tenni, mintha ő maga a magyar nemzet szívcsakrájában fogant volna csodaszarvas és turulmadár kumisz áztatta nászában. Üzent a DK japán származású jelöltje a Fidesz migrációellenes japán származású jelöltjének