Már saját bevallása szerint is a tűréshatárt teszteli Boris Johnson kormánya

[{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","shortLead":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","id":"20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c74b3-0b73-43cb-9054-05c5897b479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:51","title":"Egyre több bálna vetődik partra és pusztul el Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak Berki hiányzik, hogy valóra váljon a Fidelitas-plakátja.","shortLead":"Már csak Berki hiányzik, hogy valóra váljon a Fidelitas-plakátja.","id":"20190906_Mar_csak_Berki_hianyzik_hogy_valora_valjon_a_Fidelitasplakatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66624e7-ca3c-440d-b84e-d0b08cfbd94f","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Mar_csak_Berki_hianyzik_hogy_valora_valjon_a_Fidelitasplakatja","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:13","title":"Puzsér összegyűjtött 6300 aláírást, de még izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség fenntartását Romániában. Liviu Dragnea egyelőre amúgy sem utazgathat, mert három és féléves börtönbüntetését tölti egy korrupciós ügy miatt Romániában.","shortLead":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség...","id":"20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68592a1-2d2a-4cce-9de0-324f1fd61c19","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:38","title":"Kitiltották Románia egykori erős emberét az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","shortLead":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","id":"20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e84a03-127c-467f-8160-dca78ddf5316","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:51","title":"Mindkét Koreát letarolta egy tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította a kereskedelmi vitát Kínával, amikor újságíróknak nyilatkozott pénteken Washingtonban. ","shortLead":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította...","id":"20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9163bbac-2747-4293-98c6-3c765e921662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:59","title":"Már hivatalosan is hidegháborúról beszélnek az USA-Kína vita kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benne van a Facebook, a Twitter és a Google is.","shortLead":"Benne van a Facebook, a Twitter és a Google is.","id":"20190908_Nagykoaliciot_epit_a_BBC_az_alhirek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e14e2b-7958-4f27-9fe0-780acf587bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Nagykoaliciot_epit_a_BBC_az_alhirek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:36","title":"Nagykoalíciót épít a BBC az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]