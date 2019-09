Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kár milliós.","shortLead":"A kár milliós.","id":"20190907_Vandalok_rongaltak_meg_egy_mentoautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4528f20-f7c1-47c0-8007-7967cc789a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Vandalok_rongaltak_meg_egy_mentoautot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:53","title":"Vandálok rongálták meg a mentők autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem biztos, hogy a legátgondoltabb döntés, hogy a 3-as metrón legyen légkondi.","shortLead":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem...","id":"20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb08d38-125e-4365-a6da-805cc37e065b","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:45","title":"Az ÁSZ elnöke szerint a klíma a 3-as metróban csak kényelmi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két 19 éves férfit gyorsított eljárásban, három nap alatt állították bíróság elé. ","shortLead":"A két 19 éves férfit gyorsított eljárásban, három nap alatt állították bíróság elé. ","id":"20190906_Felfuggesztett_bortont_kaptak_a_hatarkeritest_atvago_koszovoiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa31b8-ae00-4374-aef5-bf234a8a98ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Felfuggesztett_bortont_kaptak_a_hatarkeritest_atvago_koszovoiak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:51","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a határkerítést átvágó koszovóiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig több olyan település van Magyarországon, ahol arzénnal szennyezett a csapvíz, ez derül ki a KSH ivóvíz-minőségről szóló friss jelentéséből. ","shortLead":"Még mindig több olyan település van Magyarországon, ahol arzénnal szennyezett a csapvíz, ez derül ki a KSH...","id":"20190907_Tobb_mint_szazezer_magyart_erint_meg_mindig_az_arzennal_szennyezett_a_csapviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393cb05-307d-419d-a646-f433166f5e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Tobb_mint_szazezer_magyart_erint_meg_mindig_az_arzennal_szennyezett_a_csapviz","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:25","title":"Több mint százezer magyart érint még mindig az arzénnal szennyezett a csapvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak.","shortLead":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres...","id":"20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b47d5-cf9b-45ef-bef0-2e4acd1a21fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:51","title":"Csak azoknak nem jár iskolakezdési támogatás Sajókazán, akik a leginkább rászorulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek szerkezetét és működését.","shortLead":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek...","id":"20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60696c48-6ff7-49e2-83d4-f84a394ad786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:03","title":"Rájöttek a balkezesség genetikai titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018ee04c-51bb-46d5-bd26-2d3b78768487","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szükség volt az orvosi segítségre, de mindenki egészséges, csak az örömapa kapott sztrókot a gyermekáldás után nem sokkal.","shortLead":"Szükség volt az orvosi segítségre, de mindenki egészséges, csak az örömapa kapott sztrókot a gyermekáldás után nem...","id":"20190906_On_szult_ma_mar_Ez_a_73_eves_asszony_igen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=018ee04c-51bb-46d5-bd26-2d3b78768487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f3dc38-79c6-4f7e-8cba-1146fdf02866","keywords":null,"link":"/elet/20190906_On_szult_ma_mar_Ez_a_73_eves_asszony_igen","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:44","title":"Ön szült ma már? Ez a 73 éves asszony igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak ehhez nincs elegendő forrása.

","shortLead":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak...","id":"20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d88499-5f5a-4666-9b4b-2095e4bc4acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:40","title":"Áder János rácáfolt Orbán brüsszeli vétójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]