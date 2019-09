Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f65ececc-8e72-46f6-a811-c4999701517d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pagani még a szupersport-autó gyártók közt is a kicsik közé tartozik azzal, hogy évente átlagosan 40 darab autót csinálnak. Ráadásul ezekből sokszor további egyedi változatok készülnek. ","shortLead":"A Pagani még a szupersport-autó gyártók közt is a kicsik közé tartozik azzal, hogy évente átlagosan 40 darab autót...","id":"20190907_Pagani_Huayra_Imola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f65ececc-8e72-46f6-a811-c4999701517d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b086a61-485c-4660-85b2-65ad3f9c7b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Pagani_Huayra_Imola","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:45","title":"Orosz tulajé az egyik legextrémebb Pagani, a Huayra Imola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","shortLead":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","id":"20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e84a03-127c-467f-8160-dca78ddf5316","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:51","title":"Mindkét Koreát letarolta egy tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás szerint. A tudósok szerint elképzelhető, hogy a vegánságra épült ipar elkényelmesítő hatása áll a háttérben.","shortLead":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás...","id":"20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399038c8-4076-40c3-9f19-43bfa444f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:03","title":"Az is veszélyes lehet, ha valaki vegán – ha nem válogatja meg az ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815fe9ca-2cf5-4bf5-a697-891e4fec51d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Percek voltak hátra a leszállásig, amikor megszűnt a kommunikációs kapcsolat a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű egységével.","shortLead":"Percek voltak hátra a leszállásig, amikor megszűnt a kommunikációs kapcsolat a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű...","id":"20190907_Elveszett_a_kapcsolat_az_indiai_holdra_szallo_egyseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815fe9ca-2cf5-4bf5-a697-891e4fec51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c652-4de7-434b-bf5a-914811226f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Elveszett_a_kapcsolat_az_indiai_holdra_szallo_egyseggel","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:20","title":"Elveszett a kapcsolat az indiai holdra szálló egységgel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce874820-c369-4de5-996d-d25bf6ace767","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik appban arra utaló jeleket találtak, hogy akár négy olyan telefonon is dolgozhat a Xiaomi, amelyek elsődleges kamerája 108 megapixeles.","shortLead":"Az egyik appban arra utaló jeleket találtak, hogy akár négy olyan telefonon is dolgozhat a Xiaomi, amelyek elsődleges...","id":"20190906_xiaomi_108_megapixeles_kameras_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce874820-c369-4de5-996d-d25bf6ace767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a46b1e-e849-4f1d-b59d-d4a8d0ac7806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_xiaomi_108_megapixeles_kameras_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:03","title":"Állítólag négy 108 MP-es kamerájú telefont is kiad a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","shortLead":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","id":"20190906_Audi_A5_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf828b-55ed-4b11-97ea-a155b234e295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Audi_A5_facelift","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:03","title":"Megjött az elegáns Audi A5 faceliftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chris Froome nem a legszerencsésebb sportoló: a hüvelykujját vágta el. ","shortLead":"Chris Froome nem a legszerencsésebb sportoló: a hüvelykujját vágta el. ","id":"20190907_Konyhai_baleset_miatt_kellett_muteni_a_negyszeres_Tour_de_Francegyoztest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f6234-760a-4525-a94f-64bd34c01625","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Konyhai_baleset_miatt_kellett_muteni_a_negyszeres_Tour_de_Francegyoztest","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:45","title":"Konyhai baleset miatt kellett műteni a négyszeres Tour de France-győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]