[{"available":true,"c_guid":"b41b115d-a9aa-46e6-a2df-423a661d983d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai függetlenfilm rendezőzsenijével dolgozik októbertől.","shortLead":"Az amerikai függetlenfilm rendezőzsenijével dolgozik októbertől.","id":"20190909_Rohrig_Geza_kulonleges_szerepben_ter_vissza_a_mozikba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41b115d-a9aa-46e6-a2df-423a661d983d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0337b12-8629-46ea-b1fc-ed1807c3bed4","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Rohrig_Geza_kulonleges_szerepben_ter_vissza_a_mozikba","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:18","title":"Röhrig Géza különleges szerepben tér vissza a mozikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki szigetcsoporton a gleccserek olvadása nyomán. Nincs ok az örömre, mert előtte félsziget volt.","shortLead":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki...","id":"20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb965c79-000a-493d-8d7d-017c44c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:27","title":"Új szigetet teremtett a felmelegedés Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","shortLead":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","id":"20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e233e-8251-4ea7-87dd-9266891f5d94","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:17","title":"Parkoló autókat gyújtott fel egy férfi Nyíregyházán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f52e8-1409-4dc7-8a8f-5ec2e1076910","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínen több lövés hallatszott, de mire a rendőrök kiértek, már késő volt. ","shortLead":"A helyszínen több lövés hallatszott, de mire a rendőrök kiértek, már késő volt. ","id":"20190908_Fenyes_nappal_lottek_le_egy_ferfit_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f52e8-1409-4dc7-8a8f-5ec2e1076910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea96fae-26b6-41cd-8bbd-d4829c9a5df2","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Fenyes_nappal_lottek_le_egy_ferfit_Londonban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:45","title":"Fényes nappal lőttek le egy férfit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","shortLead":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","id":"20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8272bd-5f8e-41aa-9fde-bb2a5871aa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:39","title":"Hackerek másolták le a világ egyik legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász támadásnak tette ki. Több gyártó már javított, de volt, aki nem ismerte el, hogy a készülékeit érintené ez a probléma.","shortLead":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász...","id":"20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b827c541-b67a-4557-9f13-aa46b7f37f3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:03","title":"Androidos a telefonja? 1 milliárdnál is több készülék került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint viszont sebesülést szenvedett egy dróntámadásban és kórházban van.","shortLead":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint...","id":"20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7cbf3-99a4-444b-a438-de219c530941","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:01","title":"Ellentmondó hírek a Líbiában bajba került magyar riporterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","shortLead":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","id":"20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30994da9-f09e-4b2b-b5f6-5171d6eb5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:15","title":"Minden negyvenedik másodpercben öngyilkos lesz valaki a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]