[{"available":true,"c_guid":"9ec4f6d6-2c8a-4137-994b-1f9db485490c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután az új csúcsmobil és az új okosóra mellett egy televíziót is bemutatott a Huawei, ami azonban szerintük jóval több egy \"egyszerű\" okostévénél.","shortLead":"Csütörtök délután az új csúcsmobil és az új okosóra mellett egy televíziót is bemutatott a Huawei, ami azonban...","id":"20190919_huawei_vision_okostelevizio_huawei_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec4f6d6-2c8a-4137-994b-1f9db485490c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40c5fa0-b6a0-4df4-957f-b80528cebba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_vision_okostelevizio_huawei_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:58","title":"Nem okostévé, hanem hatalmas mobil: itt a Huawei új eszköze, a Huawei Vision","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak képviselői, így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője. Kövesi romániai főügyészként a politikusokkal sem bánt kesztyűs kézzel, válaszul leváltották és büntetőeljárást kezdeményeztek ellene.","shortLead":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak...","id":"201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba213a65-c42a-4dab-9663-d42fe0f2d6ad","keywords":null,"link":"/360/201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:10","title":"Kezdhetnek rettegni Európa korrupt politikusai az Európai Ügyészség leendő vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó, ultrakonzervatív életmódot folytató amisoknál sört és hangfalakat. Pedig az ohiói rendőrök éppen ennek voltak szemtanúi. ","shortLead":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó...","id":"20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2dc22-ff2f-4032-80aa-2db57fcd353d","keywords":null,"link":"/elet/20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:06","title":"Sört és hangrendszert rejtegettek a lovaskocsijukban az amisok – elszaladtak a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air már belépett a világelitbe, ha azt nézzük, mekkora része jön a bevételeinek a jegyeladásokon kívül. A fapadosok világszerte ritka kreatívak abban, hogyan kell pénzt elkérni az utasoktól extra szolgáltatásokért, és már a hagyományos légitársaságok is sokat tanulnak tőlük. A jó hír az, hogy a vécéért nem kell fizetni egyelőre.","shortLead":"A Wizz Air már belépett a világelitbe, ha azt nézzük, mekkora része jön a bevételeinek a jegyeladásokon kívül...","id":"20190920_Vegtelen_a_legitarsasagok_fantaziaja_ha_extra_szolgaltatasokert_kell_penzt_kerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d3fcd5-5290-486f-b96c-f00d7b2eddfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Vegtelen_a_legitarsasagok_fantaziaja_ha_extra_szolgaltatasokert_kell_penzt_kerni","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Végtelen a légitársaságok fantáziája, ha extra szolgáltatásokért kell pénzt kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is kicsikarhat belőle.","shortLead":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is...","id":"20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32f03-0804-4d2b-a9c4-84ab4384763b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:21","title":"Újít a Porsche: villanyautóba sportos motorhang felárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket demokrata párti tisztségviselők indítottak ellene.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Cyrus Vance is \"csatlakozott a rosszhiszemű vizsgálatokhoz és zaklatásokhoz\", amiket...","id":"20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028530f1-c748-4281-a911-cff6315b9d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Trump_pert_inditott_az_adobevallasait_bekero_ugyesz_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:03","title":"Trump pert indított az adóbevallásait bekérő ügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]